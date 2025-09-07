[CLIP] CSGT dẫn đường đưa xe chở sản phụ sắp sinh đến bệnh viện

TPO - Đang tuần tra, cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) gặp ô tô chở sản phụ đã vỡ ối trên đường và đã trực tiếp mở lối, hộ tống ô tô đến bệnh viện giúp sản phụ “mẹ tròn, con vuông”

Ngày 7/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cán bộ CSGT đi xe mô tô chuyên dụng tuần tra trên đường. Khi người cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ thì một tài xế ô tô vừa điều khiển phương tiện vừa nói vọng ra: “Anh ơi, dẫn đường em đến bệnh viện với, bà bầu vỡ ối sắp sinh rồi”.

Người cán bộ CSGT xác nhận nhanh tình trạng của sản phụ, sau đó lập tức bật đèn, còi ưu tiên và trực tiếp dẫn đường đưa ô tô đến bệnh viện.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ, đã nhận được nhiều bình luận khen ngợi hành động đẹp của người cán bộ CSGT.

Clip: Cán bộ CSGT dẫn đường đưa ô tô chở sản phụ sắp sinh đến bệnh viện (clip đã được thu gọn, rút ngắn hành trình)

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, người dẫn đường xuất hiện trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội là anh Hoàng Anh, cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT - Khu vực 1 Công an TPHCM.

Đêm 6/9, anh Hoàng Anh đi tuần tra trên tuyến quốc lộ 13. Khi tới đoạn thuộc phường Thới Hòa, TPHCM, tài xế trên xe ô tô lưu thông cùng chiều nhờ dẫn đường vì đang chở sản phụ sắp sinh đến bệnh viện.

Anh Hoàng Anh đã lập tức dẫn đường đưa ô tô tới Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Khoảng cách từ nơi xuất phát đến bệnh viện lên tới hàng chục ki lô mét.

Nhờ kịp thời đến bệnh viện, sản phụ đã “vượt cạn” thành công.