Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

[CLIP] CSGT dẫn đường đưa xe chở sản phụ sắp sinh đến bệnh viện

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đang tuần tra, cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) gặp ô tô chở sản phụ đã vỡ ối trên đường và đã trực tiếp mở lối, hộ tống ô tô đến bệnh viện giúp sản phụ “mẹ tròn, con vuông”

Ngày 7/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cán bộ CSGT đi xe mô tô chuyên dụng tuần tra trên đường. Khi người cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ thì một tài xế ô tô vừa điều khiển phương tiện vừa nói vọng ra: “Anh ơi, dẫn đường em đến bệnh viện với, bà bầu vỡ ối sắp sinh rồi”.

Người cán bộ CSGT xác nhận nhanh tình trạng của sản phụ, sau đó lập tức bật đèn, còi ưu tiên và trực tiếp dẫn đường đưa ô tô đến bệnh viện.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ, đã nhận được nhiều bình luận khen ngợi hành động đẹp của người cán bộ CSGT.

Clip: Cán bộ CSGT dẫn đường đưa ô tô chở sản phụ sắp sinh đến bệnh viện (clip đã được thu gọn, rút ngắn hành trình)

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, người dẫn đường xuất hiện trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội là anh Hoàng Anh, cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT - Khu vực 1 Công an TPHCM.

Đêm 6/9, anh Hoàng Anh đi tuần tra trên tuyến quốc lộ 13. Khi tới đoạn thuộc phường Thới Hòa, TPHCM, tài xế trên xe ô tô lưu thông cùng chiều nhờ dẫn đường vì đang chở sản phụ sắp sinh đến bệnh viện.

Anh Hoàng Anh đã lập tức dẫn đường đưa ô tô tới Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Khoảng cách từ nơi xuất phát đến bệnh viện lên tới hàng chục ki lô mét.

Nhờ kịp thời đến bệnh viện, sản phụ đã “vượt cạn” thành công.

Hương Chi
#CSGT Công an TPHCM #quốc lộ 13 #Bệnh viện đa khoa Bình Dương #Hoàng Anh #Thới Hòa #xe chuyên dụng #sản phụ #sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục