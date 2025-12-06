Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Doanh nghiệp

Google News

Nhiều doanh nghiệp lớn muốn tham gia quỹ đầu tư mạo hiểm Hà Nội

Trần Hoàng

Dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 22/12, Quỹ đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội (HVCF) sẽ hoạt động theo mô hình hợp tác công - tư, với mức vốn góp từ ngân sách tối đa 600 tỷ đồng, nhằm tạo động lực tài chính cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa có buổi làm việc với các đơn vị tham gia góp vốn vào Quỹ HVCF. Buổi làm việc có sự tham dự của nhiều tập đoàn lớn như Viettel, CMC, Elcom, VinaCapital…

Phát biểu tại đây, đại diện Tập đoàn CMC khẳng định, sẵn sàng tham gia Quỹ đầu tư mạo hiểm và cam kết đồng hành trong phát triển công nghệ để bảo đảm quỹ vận hành hiệu quả.

Trong khi đó, VinaCapital đánh giá việc Hà Nội xây dựng quỹ theo mô hình quốc tế là "cơ hội hiếm có", đồng thời bày tỏ tự tin đóng góp kinh nghiệm vận hành cho quỹ.

2b1a9819-1764843764251819902581-92-0-1342-2000-crop-176484377161229774155.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Theo đại diện Tập đoàn viễn thông Viettel, ý tưởng của Hà Nội về thành lập Quỹ HVCF "là bước đi đúng đắn phù hợp và bắt kịp xu thế thời đại". Tuy nhiên, theo Luật sử dụng vốn sách Nhà nước, doanh nghiệp bị ràng buộc bởi nguyên tắc bảo toàn vốn. Hiện nay, cũng chưa có hướng dẫn về hoạt động đầu tư mạo hiểm. Ngoài ra, các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp đều phải được Bộ Quốc phòng phê duyệt. Do đó, doanh nghiệp mong muốn được tháo gỡ về mặt pháp lý, chính sách để có thể tham gia đồng hành cùng thành phố.

Chia sẻ tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh tinh thần việc hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm đòi hỏi sự gắn kết giữa các nhà đầu tư, sự chấp nhận rủi ro sáng tạo và cam kết đồng hành cùng Thành phố. Đây được xem là tiền đề quan trọng để xây dựng một cấu trúc quỹ hiện đại, mở ra hướng tiếp cận nguồn lực mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội, giải phóng điểm nghẽn để phát triển. "Hà Nội không bằng mọi giá tìm nhà đầu tư không đủ năng lực và không đủ khát vọng cống hiến", ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Hà Nội, hoạt động đầu tư mạo hiểm của Thủ đô không thể giới hạn trong một vài lĩnh vực, mà phải bao phủ toàn bộ các trụ cột khoa học - công nghệ trọng điểm như giáo dục, y sinh, y tế, giao thông và đô thị thông minh. Hà Nội đã định danh 13 nhóm lĩnh vực ưu tiên; nhiều ngành trong số này trùng khớp với thế mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp tham dự cuộc họp và có thể mở ra những thương vụ mang giá trị thực tiễn và hiệu quả kinh tế cao.

Ông Trương Việt Dũng cho biết thêm, ngày 22/12 Hà Nội sẽ chính thức ra mắt Quỹ Đầu tư mạo hiểm của Thành phố. Thành phố sẽ tham gia cùng tối đa sáu nhà đầu tư và sớm chốt danh sách để vận hành quỹ theo mô hình hợp tác công - tư. Theo Đề án được HĐND TP thông qua, ngân sách thành phố sẽ góp tối đa 600 tỷ đồng, chiếm không quá 49% vốn điều lệ.

Trần Hoàng
