Hà Nội sắp có Quỹ Đầu tư mạo hiểm, được cấp vốn điều lệ từ ngân sách

TPO - Tại kỳ họp thứ 26 được tổ chức ngày 29/9, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua một loạt chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, HĐND TP. Hà Nội đã Phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hà Nội (Hanoi Venture Capital Fund - HVCF).

Quỹ do UBND TP. Hà Nội thành lập và hoạt động theo mô hình hợp tác công tư dựa trên hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh (BCC). Quỹ được cấp vốn điều lệ từ ngân sách, được nhận tài trợ, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí vốn.

Thời gian thí điểm thành lập Quỹ là 10 năm. Sau đó, UBND thành phố sẽ đánh giá tổng kết và trình HĐND thành phố quyết định tiếp tục hay chấm dứt hoạt động của Quỹ.

* HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Đề án thành lập Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội và Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo TP. Hà Nội.

Theo đó, sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội hoạt động theo mô hình “Đầu tư công, quản trị tư”. Trong đó, Nhà nước đầu tư hạ tầng và tổ chức hợp đồng thuê thầu, tuyển chọn doanh nghiệp vận hành khai thác và cung ứng dịch vụ.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết

Sàn được đặt ra chỉ tiêu thu hút ít nhất 20 quỹ đầu tư công nghệ trong và ngoài nước tham gia; kết nối với ít nhất 100 viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và quốc tế; hợp tác với 500 doanh nghiệp có nhu cầu công nghệ...

Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (trong đó vốn nhà nước chiếm cổ phần chi phối). Giai đoạn 2026-2030, trung tâm đặt mục tiêu trên 200 doanh nghiệp được ươm tạo, hỗ trợ kỹ thuật; trên 500 tỷ đồng vốn đầu tư gọi được cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Mỗi năm, doanh thu đạt từ 30-50 tỷ/năm từ cung cấp dịch vụ, bảo đảm chi phí hoạt động.

HĐND thành phố thông qua nhiều chính hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

* HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Nghị quyết quy định nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, tổ chức quản lý, vận hành hạ tầng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cụ thể:

Hỗ trợ tối đa 70% chi phí xây dựng và tổ chức các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tối đa 70% chi phí thuê chuyên gia, cố vấn (trong 3 năm); hỗ trợ 100% chi phí tuyển chọn dự án khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại; hỗ trợ tối đa 100% chi phí tổ chức các hoạt động kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

* HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ của Hà Nội.

Theo đó, thành phố sẽ ưu đãi thuế đối với cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô; ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm; hỗ trợ mua sắm, vận hành máy móc, thiết bị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm...