GEIMS Việt Nam 2025 – Hàng nghìn doanh nghiệp ngành linh kiện điện tử và sản xuất thông minh quy tụ tại Hà Nội

GEIMS Việt Nam 2025, do Global Sources tổ chức, diễn ra từ 20–22/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm I.C.E Hà Nội, quy tụ hơn 200 thương hiệu công nghệ châu Á, giới thiệu giải pháp linh kiện điện tử, SMT, đo lường – kiểm tra, PCB/PCBA, tự động hóa, cơ khí chính xác và quang điện tử.

Trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của nền công nghiệp toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất chiến lược của châu Á, thu hút dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện tử, công nghệ cao và sản xuất thông minh. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường và phát triển công nghiệp hỗ trợ, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đối mặt với thách thức lớn trong việc nâng cao năng lực công nghệ, đảm bảo tiêu chuẩn ESG và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Hệ sinh thái công nghệ toàn diện – Quy tụ thương hiệu hàng đầu khu vực

GEIMS Việt Nam 2025 quy tụ hơn 200 thương hiệu công nghệ đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, gồm Panasonic Factory Solutions Asia Pacific, Glory Faith Electronics, Zhuhai Ruixiang, Kunshan Wonderful, Haipai Automation, Taixin Semiconductor, Leci Technology… Triển lãm trưng bày các giải pháp tiên tiến trong linh kiện điện tử, SMT, đo lường – kiểm tra, PCB/PCBA, cơ khí chính xác, tự động hóa và quang điện tử. Điểm nhấn là Khu gian hàng SMT, nơi giới thiệu dây chuyền sản xuất điện tử ứng dụng AI và công nghệ gắn linh kiện tốc độ cao, thể hiện bước tiến của Việt Nam trên hành trình sản xuất thông minh và bền vững.

Sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn khách chuyên ngành, cùng sự góp mặt của các thương hiệu lớn như Thaco, Canon, Samsung, Viettel, VNPT, Foxconn, Denso, VinFast, Hanel PT, khẳng định GEIMS Việt Nam 2025 là điểm hẹn quốc tế của ngành điện tử Việt Nam.

GEIMS Việt Nam 2025: Nền tảng kết nối chiến lược và cập nhật xu hướng ngành

Song hành cùng khu trưng bày, chuỗi hội thảo chuyên ngành GEIMS 2025 quy tụ chuyên gia và doanh nghiệp đầu ngành, mang đến góc nhìn toàn diện về xu hướng công nghệ mới Mở đầu là Hội thảo “Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững ESG: Từ lý thuyết đến thực tiễn” do VEIA, Hanel PT và các tổ chức tư vấn chính sách đồng tổ chức, mang đến góc nhìn toàn diện về ESG trong doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp nối là Tọa đàm Bán dẫn Việt Nam 2025 do Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam, SEVINA và Acroview Technology đồng tổ chức, thảo luận chiến lược phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ chip và mở rộng hợp tác quốc tế. Các phiên tiếp theo tập trung vào công nghệ sản xuất thông minh, với Samsung Việt Nam chia sẻ dự án Nhà máy thông minh, VNPT Technology trình bày giải pháp nâng cao năng lực R&D, và Hiệp hội SMT cập nhật xu hướng công nghệ lắp ráp bề mặt. Thông qua chuỗi hoạt động này, GEIMS Việt Nam 2025 trở thành diễn đàn kết nối tri thức và hợp tác, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững cho ngành công nghiệp điện tử trong kỷ nguyên số.

Điểm nhấn của sự kiện là Chương trình Kết nối Giao thương – nơi nhà mua hàng và nhà cung ứng gặp gỡ trực tiếp 1:1, có phiên dịch hỗ trợ xuyên suốt. Với hơn 500 phiên kết nối được lên lịch trước, hoạt động này giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm đối tác OEM/ODM và phát triển chuỗi cung ứng bền vững. Nhiều doanh nghiệp như NP Vina, Britestone Vina, CadPro, HTI Group, Bulala... đã đăng ký tham dự, khẳng định GEIMS Việt Nam 2025 là điểm hẹn giao thương thực chất của ngành điện tử châu Á.

Lần đầu tiên xuất hiện tại GEIMS Việt Nam 2025, khu trình diễn giới thiệu công nghệ tự động hóa thế hệ mới và xu hướng hợp tác giữa con người – robot trong sản xuất hiện đại. Tại đây, khách tham quan sẽ trực tiếp trải nghiệm Unitree G1 – robot hình người do Unitree Robotics phát triển, thể hiện khả năng di chuyển linh hoạt, giao tiếp và tương tác thân thiện. Khu vực này mang đến hình ảnh sống động về tương lai nhà máy thông minh, nơi trí tuệ nhân tạo và sáng tạo con người cùng kiến tạo hiệu quả sản xuất mới.

Đặc biệt, để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho doanh nghiệp và khách tham quan, GEIMS Việt Nam 2025 mang đến chương trình đặc quyền cho Nhà mua hàng VIP và Đoàn khách doanh nghiệp, gồm quà tặng công nghệ, phiếu đồ uống, ưu tiên check-in và xe đưa đón miễn phí từ Bắc Ninh, Hải Phòng tới Trung tâm Triển lãm I.C.E Hà Nội.

