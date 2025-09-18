Nhận định Copenhagen vs Leverkusen, 23h45 ngày 18/9: Tìm lại vị thế

TPO - Nhận định bóng đá Copenhagen vs Leverkusen, Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Copenhagen tiếp đón Leverkusen trong khuôn khổ vòng mở màn. Sân Parken sẽ chứng kiến cuộc đối đầu hấp dẫn này, một cuộc đối đầu giữa 2 cái tên đang chật vật ở giai đoạn đầu mùa.

Nhận định trước trận đấu Copenhagen vs Leverkusen

Đội bóng đến từ Đan Mạch sẽ được chơi trên sân nhà trong trận đấu sắp tới, nhưng dù vậy, mọi thứ sẽ không hề dễ dàng với họ. 5 trận gần nhất Copenhagen chỉ thắng 1. Các kết quả thắng thua xen kẽ nhau khiến NHM chưa cảm thấy hài lòng về thế lực bóng đá hàng đầu Đan Mạch. Ví dụ như sau trận thắng vùi dập Randers 5-1, Copenhagen lại trở về với bộ mặt rệu rã khi thua Brondby 1-2 ở vòng đấu cuối tuần qua.

Đó là lý do sau 5 vòng đầu giải VĐQG, Copenhagen vẫn lận đận ở giữa BXH, chưa thể bứt phá đúng với tiềm lực của họ. Bên cạnh đó, việc đá sân nhà không tốt cũng là một điểm yếu của Copenhagen khi họ chỉ thắng 6/12 trận sân nhà vừa qua.

Bên kia chiến tuyến, Bayer Leverkusen sẽ hướng đến chiến thắng trong trận mở màn Champions League mùa giải mới. Việc thay đổi huấn luyện viên đã mang lại hiệu quả cho đội bóng Bundesliga khi Kasper Hjulmand đưa họ tới chiến thắng ngay trận ra mắt. Trận đấu đó, một điều dễ nhận thấy là tinh thần chiến đấu của Leverkusen đã tốt hơn nhiều. Trận trước với Bremen, dù hơn 2 người nhưng họ vẫn bị cầm chân 3-3 nhưng mới đây, khi mất người thì Leverkusen lại giành chiến thắng oanh liệt.

Leverkusen sẽ tiếp tục thi đấu thăng hoa?

Phong độ, lịch sử đối đầu Copenhagen vs Leverkusen

Cả hai đội đều không bắt đầu mùa giải quốc nội theo cách họ mong muốn, khi Copenhagen đang phải bám đuổi Aarhus ở nhóm trên trong khi Leverkusen đứng giữa bảng xếp hạng ở Đức. Tuy nhiên, dễ nhận thấy là hành trình của 2 đội đi theo 2 hướng trái ngược. Copenhagen khởi đầu tốt nhưng đang chững lại trong khi Leverkusen khởi đầu trầy trật song hiện đã tìm được nhịp điệu thi đấu và sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc phía trước.

Dù phải thi đấu xa nhà, nhưng rõ ràng Leverkusen vẫn cảm thấy tự tin nếu nhìn vào những tiến triển trong đội hình của mình. Thêm một chi tiết ủng hộ Leverkusen là họ được dẫn dắt bởi Kasper Hjulmand, một HLV Đan Mạch và cầm quân nhiều đội bóng kình địch với Copenhagen. Rõ ràng ông sẽ có ít nhiều kiến thức và tuyệt chiêu để “bắt vía” đội bóng quê nhà.

Hơn nữa, Copenhagen đang chịu cái dớp toàn thua trước Leverkusen trong lịch sử so tài. 3 lần gặp gỡ từ trước tới nay, Copenhagen thua cả 3, thủng lưới tổng cộng 8 bàn. Xem ra đêm nay sẽ chứng kiến thất bại thứ 4 liên tiếp trước Leverkusen của Copenhagen.

Thông tin lực lượng Copenhagen vs Leverkusen

Copenhagen buộc phải chơi trận mở màn Champions League mà không có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của họ, Magnus Mattson. Tiền vệ này phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Thậm chí, anh có thể phải nghỉ thi đấu toàn bộ mùa giải do chấn thương quá nặng. 2 trụ cột khác là Jonathan Moalem và Oliver Hojer cũng vắng mặt.

Bayer Leverkusen cũng lo lắng với trường hợp của Exequiel Palacios. Tiền vệ này dự kiến ​​sẽ vắng mặt toàn bộ mùa giải sau ca phẫu thuật hồi đầu tuần.