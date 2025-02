Nhận định Leverkusen vs Bayern Munich, 00h30 ngày 16/2: Thành bại tại trận này

TPO - Nhận định bóng đá Leverkusen vs Bayern Munich, Bundesliga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau chức vô địch phi thường ở mùa giải 2023/2024, Leverkusen đang nỗ lực bảo vệ ngai vàng nhưng họ vấp phải sự so kè quyết liệt đến từ Bayern Munich. Do vậy, trận đấu giữa hai đội đêm nay sẽ trở thành chung kết của cả mùa giải.