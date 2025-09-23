Dembele đoạt Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp

Lịch sử gọi tên Ousmane Dembele.

"Tôi không có nhiều lời để diễn tả. Này, thật không dễ dàng. Đây là một trong những điều tuyệt vời nhất tôi từng đạt được trong sự nghiệp của mình," Dembele chia sẻ đầy cảm xúc trên sân khấu sau khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng từ tay Ronaldinho.

"Giành được chiếc cúp này từ tay Ronaldinho (người đã trao tặng nó), một huyền thoại bóng đá, thật tuyệt vời. Đối với toàn thể đội bóng và câu lạc bộ, đây thực sự là một gia đình tuyệt vời. Đồng đội đã rất tuyệt vời ngay từ ngày đầu tiên, ngài chủ tịch, kể từ lần đầu tiên liên lạc, ông ấy đã đối xử rất tốt với tôi.

"Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các nhân viên tại PSG, huấn luyện viên Luis Enrique đã rất tuyệt vời với tôi và là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi.

"Các đồng đội của tôi đã rất tuyệt vời trong năm 2024 và 2025, họ đã ở bên tôi trong những khoảnh khắc tồi tệ. Đây không phải là một danh hiệu cá nhân, mà là chiến thắng của tất cả chúng ta."

Dembele cũng gửi lời cảm ơn tới Barcelona và Messi: "Tôi muốn cảm ơn FC Barcelona, ​​câu lạc bộ trong mơ của tôi. Tôi đã từng chơi với Lionel Messi, tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy, tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy."

Lamine Yamal về nhì trong cuộc đua Quả bóng vàng và lần thứ 2 liên tiếp đoạt danh hiệu Cầu thủ U21 hay nhất.

Dembele là trụ cột của PSG trong mùa giải 2024/2025, cầu thủ người Pháp ghi 35 bàn thắng và cung cấp 14 pha kiến ​​tạo sau 53 lần ra sân trên mọi đấu trường. Anh trở thành vua phá lưới Ligue 1 cùng Mason Greenwood của Marseille với 21 bàn thắng, lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu và là Cầu thủ xuất sắc nhất.

Nhưng điểm nhấn của Dembele ở mùa giải vừa rồi nằm ở đấu trường UEFA Champions League, khi anh góp công lớn giúp đội bóng thủ đô nước Pháp lần đầu tiên giành chức vô địch. Tiền đạo sinh năm 1997 ghi 8 bàn thắng, bao gồm một cú hat-trick vào lưới Stuttgart và những bàn thắng quan trọng vào lưới Liverpool và Arsenal lần lượt ở vòng 16 đội và bán kết.

Khả năng pressing mạnh mẽ của Dembele trong trận chung kết Champions League là một dấu ấn đáng nhớ trong chiến thắng 5-0 đáng kinh ngạc trước Inter Milan. Dembele cũng đóng góp rất nhiều vào mặt trận tấn công, anh là tác giả của hai đường kiến tạo tuyệt vời cho Kvaratskhelia và Doue.

Những màn trình diễn đó đã giúp anh giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải UEFA Champions League, đồng thời anh cũng được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của mùa giải cùng với sáu đồng đội tại PSG.

Anh trở thành cầu thủ người Pháp thứ sáu giành Quả bóng vàng, đưa Pháp trở thành quốc gia có số lượng cầu thủ khác nhau giành được giải thưởng này nhiều nhất, vượt qua Đức và Ý với năm người. Pháp hiện cũng đã ngang bằng với Argentina là quốc gia có nhiều chiến thắng nhất với tám lần. Lionel Messi đã giành chiến thắng cả tám lần cho quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng hợp các giải thưởng trong GALA trao giải Quả bóng vàng 2025

Cầu thủ U21 hay nhất nam/nữ (Kopa Trophy): Lamine Yamal - Vicky Lopez (Barcelona).

Huấn luyện viên nam/nữ xuất sắc (Johan Cruyff Trophy): Luis Enrique (PSG) - Sarina Wiegman (ĐTQG Anh).

Thủ môn nam/nữ hay nhất (Yachine Trophy): Gianluigi Donnarumma (Man City) - Hannah Hampton (Chelsea).

Tiền đạo nam/nữ hay nhất (Gerd Muller Trophy): Viktor Gyokeres (Arsenal) - Ewa Pajor (Barcelona).

CLB nam/nữ của năm: PSG - Arsenal nữ.

Quả bóng vàng nữ: Aitana Bonmati (Barcelona).

Quả bóng vàng nam: Ousmane Dembele (PSG).