Hơn 3.000 VĐV thi tài ở chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới 2025

Giải chạy Báo Hà Nội Mới 2025 không chỉ là sân chơi thể thao giàu truyền thống mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, gắn kết cộng đồng.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc.

Ngày 28/9, tại đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và phụ cận đã diễn ra chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025.

Tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Thu Hà phát biểu: "Giải chạy Báo Hà Nội Mới được tổ chức từ năm 1974 và được tổ chức thường niên, đã trở thành phong trào thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các vận động viên của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và các vận động viên đến từ các tổ chức nước ngoài, các đại sứ quán tại Hà Nội. Giải chạy Báo Hà Nội Mới tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng điền kinh Việt Nam sau 49 lần tổ chức".

Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 có sự góp mặt của hơn 3.000 vận động viên, cán bộ thuộc các khối quận, huyện, thị xã, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; trong đó có 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh đó, giải chạy còn thu hút sự tham gia của 2500 vận động viên là lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động Hà Nội; các đơn vị công an, quân đội thuộc lực lượng vũ trang; lãnh đạo UBND và Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô tham gia chạy hưởng ứng.

Trước đó, lễ phát động Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 đã được tổ chức vào tháng 3/2025, thu hút hàng nghìn người tham dự.