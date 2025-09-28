Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Hơn 3.000 VĐV thi tài ở chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới 2025

Trọng Đạt

Giải chạy Báo Hà Nội Mới 2025 không chỉ là sân chơi thể thao giàu truyền thống mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, gắn kết cộng đồng.

3.jpg
Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc.

Ngày 28/9, tại đền Bà Kiệu và không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và phụ cận đã diễn ra chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025.

Tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Thu Hà phát biểu: "Giải chạy Báo Hà Nội Mới được tổ chức từ năm 1974 và được tổ chức thường niên, đã trở thành phong trào thể thao quần chúng rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô, các vận động viên của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và các vận động viên đến từ các tổ chức nước ngoài, các đại sứ quán tại Hà Nội. Giải chạy Báo Hà Nội Mới tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống của làng điền kinh Việt Nam sau 49 lần tổ chức".

1-1849.jpg

Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 có sự góp mặt của hơn 3.000 vận động viên, cán bộ thuộc các khối quận, huyện, thị xã, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; trong đó có 250 người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 20 đại sứ quán, tổ chức quốc tế, trường quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh đó, giải chạy còn thu hút sự tham gia của 2500 vận động viên là lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động Hà Nội; các đơn vị công an, quân đội thuộc lực lượng vũ trang; lãnh đạo UBND và Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 126 xã, phường trên địa bàn Thủ đô tham gia chạy hưởng ứng.

Trước đó, lễ phát động Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 đã được tổ chức vào tháng 3/2025, thu hút hàng nghìn người tham dự.

Trọng Đạt
#Giải chạy Báo Hà Nội Mới 2025 #chung kết #thể thao #hòa bình #Hà Nội #vận động viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục