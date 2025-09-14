Chuyện về anh nông dân yêu chạy bộ Trần Tư Pháp

TPO - Không có gì bất ngờ khi Trần Tư Pháp lần thứ ba về nhất ở Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025. Ở tuổi 41, bên cạnh niềm vui lao động thường nhật, anh nông dân yêu chạy bộ người xứ Tuyên vẫn duy trì sự dẻo dai đáng kinh ngạc trên đường chạy,

Ngay từ vạch xuất phát của Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025: “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”, Trần Tư Pháp đã luôn là tâm điểm chú ý. Với gương mặt chân chất cùng nụ cười thường trực, anh liên tục pha trò, tạo nên bầu không khí vui vẻ và giải phóng tất cả khỏi áp lực.

Sau đó, Trần Tư Pháp bắt đầu chạy. Và khi anh đã chạy, thật khó để ai đó bắt kịp. Trong suốt quãng đường 10km từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành qua thành nhà Mạc, sông Lô, cầu Tình Húc, cầu Nông Tiến hay tuyến phố đèn lồng, runner sinh năm 1984 luôn độc hành. Đến khi ánh mặt trời lan tỏa, anh đã cán đích, giành huy chương Vàng cự ly 10km dành cho nam.

"Đây là lần thứ ba tôi về nhất ở Giải chạy Marathon Tuyên Quang", Trần Tư Pháp chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, "Không gì tuyệt vời hơn khi chạy trên chính quê hương mình. Trong mùa thứ ba, giải đã rút kinh nghiệm rất nhiều để công tác tổ chức chuyên nghiệp và chỉn chu hơn. Cung đường năm nay cũng rất hợp lý và đẹp, mang tới nhiều cảm hứng cho các vận động viên".

Trần Tư Pháp tại Tiền Phong Marathon - Quảng Trị 2025, nơi anh về nhất cự ly 21km nam phong trào.

Sinh ra tại xã Yên Phú (Hàm Yên), cách trung tâm Tuyên Quang khoảng 60km, vì lao động chân tay từ nhỏ với đủ mọi công việc, Trần Tư Pháp tạo cho mình một sức khỏe dẻo dai. Cộng thêm đôi chân nhanh nhẹn, chàng trai dân tộc Tày bắt đầu chạy từ năm lớp 9, sau đó tham gia nhiều cuộc thi khác.

Thế nhưng phải đến 8 năm trước, tình cờ góp mặt ở giải bán marathon ở Hà Giang, Trần Tư Pháp mới biết tới và tham dự các giải việt dã cự ly dài chuyên nghiệp.

Tiền Phong Marathon 2025 tại Quảng Trị là lần đầu Trần Tư Pháp ra mắt Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong. Mặc dù đủ điều kiện xuất phát trong nhóm Elite dành cho các VĐV hệ tuyển và hệ phong trào có thành tích cao, nhưng vì đăng ký muộn, anh đành xuất phát sau. Tuy nhiên không mất quá nhiều thời gian để Trần Tư Pháp tham gia vào tốp dẫn đầu, sau đó cán đích với thành tích 1 giờ 14 phút 56 giây, đứng nhất cự ly 21km hệ phong trào nhóm tuổi 40-49.

Trần Tư Pháp đứng bục ở Tiền Phong Marathon 2025.

"Đây là kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, mang lại cho tôi niềm hạnh phúc khi đạt thành tích tốt ở giải chạy danh giá và lâu đời nhất Việt Nam", Trần Tư Pháp cười rạng rỡ, "Tôi cũng rất vui bởi qua giải đấu này tôi được lên truyền hình nhiều, đồng thời khiến tất cả mọi người biết đến Tuyên Quang, rằng nơi đây luôn có những nông dân như mình, tuy không chuyên nhưng vẫn có thể chạy tốt".

Với sự chất phác, Trần Tư Pháp không coi mình là một runner chuyên nghiệp. Anh nhấn mạnh bản thân vẫn là một nông dân chăm chỉ kiếm tiền lo cho vợ con. "Công việc chính của tôi vẫn là làm công, phát cỏ phun thuốc hay bất cứ việc gì ra tiền", chân chạy người Tuyên Quang cho biết, "Mỗi khi vào giải tôi mới dành thời gian cho tập luyện. Như giải này tôi sẽ tập khoảng 3 buổi, nếu chạy 21km thời gian tập luyện sẽ nhiều hơn, cỡ... một tuần".

Theo Trần Tư Pháp, chạy đã thay đổi cuộc sống của anh. "Trước đây tôi chỉ tập trung lao động, giờ có thêm niềm vui khi chạy bộ. cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn", anh nói, "Hơn nữa, nhờ chạy bộ tôi cũng có sức khỏe cũng tốt hơn, ăn ngon ngủ sâu, để rồi lao động tốt hơn để lo cho gia đình".

Trần Tư Pháp tự hào với tấm huy chương của Giải chạy Marathon Tuyên Quang 2025.

Ở tuổi 41, Trần Tư Pháp vẫn luôn tràn trề sinh lực. Như đã thấy ở Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025, anh hoàn toàn không có đối thủ dù không ở phong độ cao nhất.

"Tôi hy vọng phong trào chạy bộ ở Tuyên Quang ngày càng phát triển, đồng thời giải đấu cũng ngày một nâng tầm, thu hút nhiều vận động viên hàng đầu để gia tăng tính cạnh tranh. Bên cạnh đó, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và du lịch Tuyên Quang, mảnh đất tươi đẹp giàu truyền thống văn hóa và lịch sử.

Với cá nhân tôi, tôi vẫn tiếp tục những gì mình yêu thích, vừa lao động vừa theo đuổi niềm đam mê chạy bộ, vừa có sức khỏe vừa có huy chương. Sắp tới tôi sẽ tham gia chạy 21km ở Hạ Long và 42km ở Hải Phòng. Mục tiêu của tôi là đạt thành tích cao nhất và ghi danh ở bảng vàng nội dung 42km với sub 3 (hoàn thành dưới 3 giờ)", Trần Tư Pháp nói với sự tự tin, cùng nụ cười quen thuộc của anh nông dân yêu chạy bộ.