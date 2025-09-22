Hơn 4.000 vận động viên tham dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025

Chiều ngày 22/9 tại cuộc họp báo công bố Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025, Ban tổ chức đã nhấn mạnh ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của một sự kiện thể thao thường niên.

Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà cho biết, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của TP Hà Nội.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 26 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Thành phố Vì hòa bình.

Cuộc thi Chung kết cấp thành phố sẽ khai mạc vào 7h ngày 28/9, tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của hơn 4.000 người. Trong đó, có hơn 3.000 VĐV thi đấu chính thức và khoảng 1.000 người tham gia chạy hưởng ứng là VĐV, cán bộ thuộc các khối xã, phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 11 đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội thi đấu nội dung dành cho người nước ngoài, tham gia chạy và ký cờ hòa bình.

Các VĐV tranh tài theo hai hệ phong trào và nâng cao. Trong đó, hệ phong trào gồm các cự ly: 1.750m nam, nữ THCS và THPT khối xã, phường (1 vòng Hồ Hoàn Kiếm); 1.750m nữ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nam các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Hệ nâng cao dành cho VĐV đội tuyển Điền kinh các tỉnh, thành phố, ngành, gồm: 5.250m nữ nội dung mở rộng (3 vòng hồ Hoàn Kiếm); 8.750m nam nội dung mở rộng (5 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Nét mới của mùa giải năm nay có thêm nội dung thi đấu dành cho các nhà tài trợ với cự ly 1.750m (nam) và 1.750m (nữ). Đây là một nỗ lực nhằm tăng tính hấp dẫn và gắn kết giữa các doanh nghiệp đồng hành cùng giải đấu.

Ban tổ chức sẽ trao giải cá nhân cho các VĐV nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 5; trao giải đồng đội cho các đội xếp hạng từ 1 đến 3 của từng khối. Giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn sẽ được trao cho 3 khối: Khối xã, phường; khối đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và khối mở rộng. Tổng giá trị giải thưởng là gần 250 triệu đồng.