Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Hơn 4.000 vận động viên tham dự chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025

PV

Chiều ngày 22/9 tại cuộc họp báo công bố Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025, Ban tổ chức đã nhấn mạnh ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của một sự kiện thể thao thường niên.

22-pho-tbt-bao-hanoimoi-lai-ba-ha-phat-bieu1.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà cho biết, chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của TP Hà Nội.

Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 - Vì hòa bình năm 2025 là một trong các hoạt động thể thao trọng điểm của thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 26 năm Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Thành phố Vì hòa bình.

Cuộc thi Chung kết cấp thành phố sẽ khai mạc vào 7h ngày 28/9, tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu và xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của hơn 4.000 người. Trong đó, có hơn 3.000 VĐV thi đấu chính thức và khoảng 1.000 người tham gia chạy hưởng ứng là VĐV, cán bộ thuộc các khối xã, phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - dạy nghề của Hà Nội và các tỉnh, thành phố; người nước ngoài là cán bộ, nhân viên của 11 đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội thi đấu nội dung dành cho người nước ngoài, tham gia chạy và ký cờ hòa bình.

Các VĐV tranh tài theo hai hệ phong trào và nâng cao. Trong đó, hệ phong trào gồm các cự ly: 1.750m nam, nữ THCS và THPT khối xã, phường (1 vòng Hồ Hoàn Kiếm); 1.750m nữ các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài (1 vòng hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nam các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, người nước ngoài (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 3.500m nữ lao động sản xuất và vũ trang (2 vòng hồ Hoàn Kiếm); 5.250m nam lao động sản xuất và vũ trang (3 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Hệ nâng cao dành cho VĐV đội tuyển Điền kinh các tỉnh, thành phố, ngành, gồm: 5.250m nữ nội dung mở rộng (3 vòng hồ Hoàn Kiếm); 8.750m nam nội dung mở rộng (5 vòng hồ Hoàn Kiếm).

Nét mới của mùa giải năm nay có thêm nội dung thi đấu dành cho các nhà tài trợ với cự ly 1.750m (nam) và 1.750m (nữ). Đây là một nỗ lực nhằm tăng tính hấp dẫn và gắn kết giữa các doanh nghiệp đồng hành cùng giải đấu.

Ban tổ chức sẽ trao giải cá nhân cho các VĐV nam, nữ xếp hạng từ 1 đến 5; trao giải đồng đội cho các đội xếp hạng từ 1 đến 3 của từng khối. Giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn sẽ được trao cho 3 khối: Khối xã, phường; khối đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và khối mở rộng. Tổng giá trị giải thưởng là gần 250 triệu đồng.

PV
#Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 50 #Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng #Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới #Giải chạy Báo Hànộimới #Báo Hànộimới

Xem thêm

Cùng chuyên mục