Thể thao

Google News

Giải Golf hữu nghị Doanh Nhân Việt – Trung 2025

P.V

Giải Golf Hữu nghị Doanh nhân Việt – Trung 2025, chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, sẽ diễn ra vào ngày 21/12/2025 tại Heron Lake Golf & Resort (Đầm Vạc), tỉnh Phú Thọ. Sự kiện do Hội đồng Doanh nghiệp Việt - Trung (VCBC) phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức; được thực hiện bởi Công ty CP Du lịch – Sự kiện và Xúc tiến Đầu tư Quốc tế New World và Tập đoàn Đầu tư Xuyên biên giới Trung Hoa Thâm Quyến. Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi chương trình giao lưu – xúc tiến giữa doanh nghiệp hai nước trong năm 2025, mang ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường hợp tác song phương.

f14740abd9e956b70ff8.jpg

Giải đấu hướng đến mục tiêu mở rộng cơ hội hợp tác thương mại – đầu tư, thúc đẩy quan hệ kinh tế bền vững và tạo diễn đàn kết nối hiệu quả cho cộng đồng doanh nhân Việt – Trung. Năm 2025 là cột mốc lịch sử đánh dấu 75 năm quan hệ ngoại giao, do đó sự kiện đặc biệt thể hiện tinh thần hữu nghị, gắn kết và quyết tâm xây dựng tương lai hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia. Không chỉ là hoạt động thể thao, giải đấu còn là không gian trao đổi chiến lược, nơi các doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin thị trường, chia sẻ xu hướng và tìm kiếm đối tác mới.

a043c0ae59ecd6b28ffd.jpg

Giải golf quy tụ hơn 120 golfer là những doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, chủ tịch tập đoàn và đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại từ nhiều lĩnh vực như xuất nhập khẩu, logistics, bất động sản, công nghệ, nông sản – thực phẩm, dịch vụ – du lịch và sản xuất công nghiệp. Sự đa dạng trong thành phần tham dự giúp mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh hai nền kinh tế đang đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng và mở rộng đầu tư hai chiều.

Giải đấu năm nay có nhiều điểm nhấn: sự phối hợp giữa VCBC và Ủy ban Olympic Việt Nam nâng cao tính chuyên nghiệp; sự tham gia của doanh nhân Việt Nam – Trung Quốc – quốc tế tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; hệ thống giải thưởng phong phú cùng hoạt động Gala Dinner – Networking Night mang đến cơ hội kết nối sâu rộng, tôn vinh các doanh nhân có đóng góp cho quan hệ song phương. Các hoạt động bên lề còn tạo điều kiện để doanh nghiệp thảo luận định hướng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp hiện đại và thương mại số.

Thông tin giải đấu:

Thời gian thi đấu: Shotgun 12h00, Chủ nhật, ngày 21/12/2025.

Địa điểm: Heron Lake Golf & Resort, tỉnh Phú Thọ.

Số lượng golfer: 120 doanh nhân.

Điều lệ thi đấu: https://url-shortener.me/MWM

Tiếp nhận thông tin: Ms. Kim Anh - 094 813 2566

P.V
#Golf #Doanh Nhân #Việt-Trung #Hợp Tác #Giao Lưu #Phú Thọ #Chương trình

