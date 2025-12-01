Nguyễn Quốc Bảo Huy vô địch chặng 7 VGA Junior Tour 2025: Bản lĩnh của tài năng golf 13 tuổi

TPO - Chặng 7 VGA Junior Tour 2025 đã khép lại trên sân Royal Long An Golf & Country Club với chiến thắng thuyết phục thuộc về Nguyễn Quốc Bảo Huy, golfer 13 tuổi đến từ Khánh Hòa.

Khởi đầu không mấy thuận lợi với vòng đấu 77 gậy, nhưng càng chơi Bảo Huy càng thể hiện bản lĩnh: vòng 2 với 70 gậy đưa cậu trở lại cuộc đua, và vòng chung kết 68 gậy thăng hoa đã giúp golfer 13 tuổi chạm đến chiến thắng ngọt ngào.

Bước vào vòng chung kết với vị trí thứ hai, điểm (+3), kém 1 gậy so với Trần Thế Bảo, Bảo Huy lựa chọn cách đáp trả bằng phong độ đầy tự tin. Ngay từ những hố đầu, cậu đánh mạnh mẽ và không để đối thủ có cơ hội tiếp cận.

Ở 9 hố đầu, Bảo Huy ghi birdie tại các hố 3 và 9, xen giữa là bogey ở hố 5. Nhịp độ ổn định giúp cậu vượt lên dẫn đầu trong bối cảnh Trần Thế Bảo gặp một vài trục trặc ở đầu vòng đấu.

Sang 9 hố sau, tài năng trẻ tiếp tục thể hiện sự chín chắn đáng nể. Không mắc một sai lầm nào, Bảo Huy ghi thêm các birdie tại hố 11, 13 và 18, hoàn tất vòng đấu 68 gậy (-4).

Tổng điểm (-1) sau 54 hố giúp Nguyễn Quốc Bảo Huy lần thứ hai đăng quang tại Hệ thống Giải Trẻ Quốc gia, sau chặng 9 VGA Junior Tour 2024. Chia sẻ sau trận đấu, cậu cho biết sự ổn định ở các cú phát bóng cùng khả năng tận dụng cơ hội trên green là chìa khóa giúp chiến thắng trở nên trọn vẹn.

Cách đây hơn một tháng ở West Lakes Golf & Villas, chính Bảo Huy đã đánh rơi chức vô địch tại chặng 5 VGA Junior Tour 2025. Bogey đáng tiếc ở hố 18 vòng chung kết khiến cậu mất lợi thế và buộc phải bước vào play-off với đàn anh Phạm Thế Nam, trước khi chịu thua ở hố phụ. Thất bại ấy khiến hành trình lần này càng thêm giá trị.

Khoảnh khắc rời green 18 sau màn “tạt nước chào mừng tân vô địch”, Bảo Huy chạy tới ôm chầm lấy cha, người luôn có mặt trên từng sân đấu trong suốt hành trình trưởng thành của cậu. Cái ôm ấy chứa đựng tất cả: niềm vui, sự tự hào và câu chuyện bền bỉ của một cậu bé đang từng bước khẳng định mình trong làng golf trẻ Việt Nam.