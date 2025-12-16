Vượt qua sợ hãi, từ cậu bé không biết bơi đến nhà vô địch SEA Games

TPO - "Bản thân em đã phải vượt qua nỗi sợ hãi, mệt mỏi, kiệt sức và nghi ngờ. Đôi khi em khóc đến không muốn làm gì cả...". Đây là chia sẻ của nhà vô địch SEA Games 33, kình ngư Trần Hưng Nguyên sau thành tích chói sáng cùng đội tuyển bơi lội Việt Nam.

Trần Hưng Nguyên và bơi lội Việt Nam đạt thành tích xuất sắc ở SEA Games 33

Từ tấm HCV đầu tiên...

Sinh ra trong gia đình gồm 3 anh em ở tỉnh Quảng Trị (Quảng Bình cũ), Trần Hưng Nguyên chưa từng nghĩ mình sẽ lại có ngày trở thành nhà vô địch môn bơi lội có đẳng cấp khu vực Đông Nam Á. Khác với đồng đội Nguyễn Huy Hoàng, tuổi thơ của anh không gắn liền với sông nước.

Bước ngoặt xảy ra với Trần Hưng Nguyên năm 2013, thời điểm cậu bé mới 10 tuổi. Bà Quách Thị Dung, mẹ của tuyển thủ Trương Ngọc Tuấn về thăm quê đã để ý đến Hưng Nguyên và ngỏ lời đưa cậu bé vào TPHCM rèn luyện.

Những năm đầu, thành tích của Hưng Nguyên không có nhiều đột phá. Trong môi trường được tập luyện bên cạnh nhiều tài năng của bơi lội Việt Nam, cậu bé thường xuyên phải nỗ lực hết khả năng. "Đôi khi em khóc đến không muốn làm gì cả", đó có lẽ là thời điểm Hưng Nguyên cảm thấy áp lực nhất.

Nhưng sự bền bỉ của chàng trai gốc Quảng đã giúp Hưng Nguyên vượt lên nỗi sợ hãi, những thách thức tưởng chừng không vượt qua. Từ năm 2018, Hưng Nguyên bắt đầu định hình được sở trường của mình và tập trung dồn lực phát huy. Anh bắt đầu khẳng định được tên tuổi ở các giải trẻ và đột phá ở các đấu trường lớn hơn.

Tại SEA Games 2019, chung kết 200m hỗn hợp, Hưng Nguyên giành tấm HCV đầu tiên với thành tích 2 phút 02 giây 56. Chưa dừng lại, anh tiếp tục giành HCV 400m hỗn hợp nam với thành tích 4 phút 20 giây 65, phá kỷ lục 4 phút 22 giây 12 của Nguyễn Hữu Kim Sơn lập năm 2017. Bên cạnh 2 tấm HCV, Nguyên còn đóng góp thêm hai HCĐ ở các nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp và 4x100m tự do nam.

Dấu ấn ở SEA Games 33

Tại SEA Games 33, bơi lội Việt Nam được xác định là môn mũi nhọn cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực. Và không phụ sự chờ đợi của giới mộ điệu, Trần Hưng Nguyên cùng các đồng đội Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Quang Thuấn, Võ Thị Mỹ Tiên... để lại dấu ấn đậm nét.

Đội tuyển bơi lội Việt Nam 25 tấm huy chương, trong đó có 6 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ. Thành tích trên giúp bơi lội Việt Nam vượt qua chủ nhà Thái Lan và chỉ chịu đứng sau Singapore, cường quốc bơi lội khu vực.

Riêng Trần Hưng Nguyên đóng góp 2 tấm HCV, gồm 200m hỗn hợp nam và tiếp sức 4x200m tự do. Tới thời điểm hiện tại, Hưng Nguyên đã sở hữu bảng thành tích "khủng" với 11 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ sau 4 kỳ SEA Games.

Với chàng trai Quảng Bình, đây vẫn chưa phải là kết quả như mong muốn. Phía trước, Hưng Nguyên vẫn hướng đến những mục tiêu cao hơn. "Bản thân tôi đã cố gắng hết sức để không phải hối tiếc"-Hưng Nguyên chia sẻ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực.