Đà Nẵng: Khách Tây cũng 'săn sale' hàng hiệu

TPO - Người dân và du khách ở Đà Nẵng hào hứng "săn sale" sản phẩm của 300 thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế với mức giảm giá lên đến 80% tại Ngày hội khuyến mãi hàng hiệu năm 2025.

Ngày 11/12, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Mùa khuyến mại cuối năm 2025 và khai mạc Ngày hội khuyến mại hàng hiệu - Mega Sale Holiday Đà Nẵng 2025.

Người dân hào hứng săn sale sản phẩm của 300 thương hiệu trong nước và quốc tế. Ảnh: Giang Thanh.

Ngày hội diễn ra từ 11-14/12 với 120 gian hàng của 300 thương hiệu trong nước và quốc tế. Các gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, đồ thể thao, phụ kiện…. có thương hiệu, chất lượng.

Tất cả các sản phẩm đều đang được khuyến mại, giảm giá, tặng quà với mức ưu đãi lên đến 80% giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, BTC cũng “tung” 700 voucher giảm giá để kích cầu thị trường.

Có mặt từ 9h sáng để mua sắm, bà Nguyễn Thị Quý (55 tuổi, phường Ngũ Hành Sơn) cùng gia đình lựa chọn được các sản phẩm chăn ga, gối đệm giảm giá sâu đến 50-70% của một thương hiệu quốc tế.

“Tôi biết thương hiệu này từ lâu nhưng vì mức giá khá đắt nên cũng chưa dám sắm. Dịp này thấy giảm giá mạnh nên tôi tranh thủ chọn 2 bộ chăn ga mới để gia đình dùng. Tôi thấy các mặt hàng ở đây rất đa dạng, mức giảm giá rất tốt, phù hợp với túi tiền”, bà Quý nói.

Đa dạng các mặt hàng được bày bán với mức giá khuyến mãi sâu.

Ngày hội cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ “săn” hàng hiệu giá tốt vào dịp cuối năm. Các gian hàng trang sức, túi, đồng hồ… đặc biệt thu hút các khách hàng trẻ tuổi.

Dạo một vòng quanh các gian hàng, Nguyễn Thị Thu Ngọc (30 tuổi, phường Sơn Trà) mua được một chiếc đồng hồ hiệu với mức giảm giá gần 70%. “Với chỉ gần 1 triệu đồng, tôi đã mua được một sản phẩm ưng ý, lại còn là của nhãn hiệu nổi tiếng, thực sự rất đáng tiền”, Ngọc kể.

Qua 2 lần tổ chức, Ngày hội khuyến mãi hàng hiệu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách, các bạn trẻ trên địa bàn Đà Nẵng mua sắm, "săn sale" dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Dương (đại diện một thương hiệu giày trong nước) cho biết đây là lần thứ 2 doanh nghiệp có mặt ở sự kiện. “Trong lần đầu, mức doanh thu rất tốt nên chúng tôi quyết định quay lại. Hi vọng rằng đây sẽ là điểm hẹn thường niên để các doanh nghiệp, thương hiệu có thể tiếp cận gần hơn với khách hàng, cũng như để khách hàng có thể mua sắm hàng hiệu với mức giá tốt”, ông Dương nói.

Du khách quốc tế cũng quan tâm, ghé lại mua sắm tại Ngày hội.

Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, lũy kế 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 230.500 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng tích cực và tâm lý thị trường phấn khởi trước những cơ hội mới.

Ngày hội khuyến mãi hàng hiệu là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Mùa khuyến mại cuối năm 2025 - Mega Sale Year End Đà Nẵng được tổ chức thường niên nhằm kích cầu tiêu thụ hàng hóa.

Năm nay, mùa khuyến mại cuối năm ghi nhận sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp với trên 10.000 mặt hàng và dịch vụ được khuyến mại, trong đó có các hệ thống phân phối lớn như: MM Mega Market, Lotte Mart, Coopmart, GO, Danavimart cùng nhiều chuỗi bán lẻ, thời trang, mỹ phẩm, điện máy, dịch vụ du lịch - giải trí.

“Chúng tôi mong muốn kích cầu đồng bộ, mang đến cho người dân và du khách cơ hội tiếp cận với nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý, trong môi trường mua sắm văn minh và minh bạch dịp cuối năm”, bà Trâm nói.