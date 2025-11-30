Áo khoác, khăn ấm đắt hàng ngày TPHCM chuyển lạnh

TPO - Nhiệt độ tại TPHCM giảm sâu những ngày gần đây khiến không khí mua sắm đồ giữ ấm trở nên sôi động hơn. Từ chợ truyền thống, cửa hàng thời trang đến siêu thị, sàn thương mại điện tử… đều ghi nhận nhu cầu tăng mạnh.

Đêm và sáng sớm, nhiệt độ tại TPHCM chỉ còn 19 – 21 độ C. Trong tiết trời lạnh này, áo khoác, áo len, khăn choàng bỗng trở thành những món được người dân săn mua.

Thời tiết TPHCM những ngày qua, sáng sớm và chiều tối chỉ khoảng 19 - 20 độ C. Nhiều người phải mặc áo ấm ra đường

Tại cửa hàng thời trang trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, TPHCM) trưng bày đủ các mặt hàng đồ ấm từ áo len, áo bông mũ len, găng tay, quần giữ nhiệt… Khách nhộn nhịp đến xem hàng, thử đồ và chọn mua.

Ngắm nghía chiếc khăn choàng cổ bằng len, chị Mỹ Dung (46 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, TPHCM không có nhiều ngày lạnh nên chị chỉ có chủ yếu các loại áo khoác mỏng chống nắng, chống gió. “Mấy hôm nay lạnh sâu quá, ra đường run cầm cập nên tôi mua thêm áo bông, áo dạ cho cả gia đình. Đồ ấm đắt hơn các loại khác, tầm 500.000 – 1 triệu đồng/cái tùy loại nhưng do cần nên vẫn phải mua” – chị Dung nói.

Trời lạnh, nhiều cửa hàng thời trang tung các sản phẩm áo bông, áo len... trưng bày ở vị trí dễ nhìn nhất

Ở một cửa hàng khác chuyên đồ len trên đường Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh), nhân viên cho biết lượng khách tăng gấp đôi chỉ sau hai ngày se lạnh. “Hàng chọn kỹ, mẫu về đến đâu khách chọn hết đến đó. Có người mua liền 2–3 chiếc để thay đổi” – nhân viên cửa hàng chia sẻ.

Khảo sát tại nhiều cửa hàng, giá cả nhiều mặt hàng đồ ấm năm nay không tăng so với cùng kỳ. Như giá khăn quàng cổ dao động từ 100.000- 150.000 đồng/chiếc; áo len, váy len dao động 250.000–500.000 đồng; áo khoác giữ nhiệt từ 350.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy loại. Các mẫu áo phao siêu nhẹ, áo nỉ, áo khoác thể thao giá từ 500.000 đồng trở lên được chọn nhiều do phù hợp với tiết trời se lạnh.

Người dân TPHCM nhộn nhịp đi sắm đồ ấm khi thời tiết lạnh

Những mặt hàng xuất khẩu có giá cao hơn. Tuy nhiên, hiện nhiều hệ thống cửa hàng thời trang đang triển khai chương trình giảm giá dịp Black Friday nên đa số các mặt hàng đều giảm giá từ 10 – 50%. Do đó người dân tranh thủ săn hàng hiệu giảm giá dịp này.

Không chỉ cửa hàng truyền thống, siêu thị – thương mại điện tử cũng hưởng lợi. Trên các sàn thương mại điện tử, lượng tìm kiếm áo khoác, khăn choàng, găng tay tăng 10–20%.

Nhu cầu tăng khiến các siêu thị lớn đồng loạt bổ sung hàng, trưng bày áo khoác dạ, áo phao, khăn len ở những vị trí nổi bật. Một số sạp hàng ở chợ truyền thống cho biết ,chỉ trong vài ngày lạnh, doanh thu đã vượt cả tuần thường.

Chỉ trong vài ngày, nhiều cửa hàng cho biết nhu cầu sắm đồ ấm của người dân tăng vọt từ 10 - 20% so với trước

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khối không khí lạnh từ phía Bắc đang khuếch tán sâu xuống Nam Bộ, khiến nền nhiệt ban ngày giảm 1–2 độ so với trước đó. Ban đêm và sáng sớm, nhiều nơi tại miền Đông Nam Bộ có thể xuống dưới 19 độ C; miền Tây 21–24 độ C.

Dự báo trong 3–10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục mạnh lên. Thời tiết Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng từ bão số 15 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, khiến nhiệt độ biến đổi thất thường. TPHCM nhiều khả năng duy trì tình trạng sáng sớm và đêm lạnh, trưa nắng nhẹ đến hết ngày 3/12.

Những ngày lạnh sẽ còn kéo dài trong khoảng tuần tới

Mùa lạnh ở TPHCM vốn ngắn, nên nhiều người chỉ mua đủ dùng. Tuy nhiên, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm những ngày gần đây khiến nhu cầu chống lạnh thực sự bùng lên. “Ngày nóng – đêm lạnh, người dân không biết chuẩn bị sao cho vừa. Nhưng cứ lạnh dưới 20 độ là áo dày, khăn len không thể thiếu” - chị Lan, chủ cửa hàng quần áo trên đường Hai Bà Trưng (phường Xuân Hòa) nói.

Trong khi đó, các chuyên gia thị trường đánh giá đợt lạnh sớm có thể kích cầu mua sắm cuối năm, nhất là với nhóm hàng thời trang, phụ kiện giữ ấm và đồ trẻ em.