TPHCM lạnh 19 độ C

TPO - Sáng 28/11, TPHCM trải qua một trong những ngày lạnh nhất từ đầu mùa khi nhiệt độ giảm còn 19 độ C theo các ứng dụng thời tiết. Thực tế ngoài môi trường, mức nhiệt có thể thấp hơn 2-3 độ C, tạo cảm giác se lạnh rõ rệt, đặc biệt ở những khu vực trống trải, nhiều gió.

Theo ghi nhận của phóng viên, không khí lạnh mạnh khuếch tán từ phía Bắc khiến thời tiết TPHCM trở nên mát lạnh vào sáng sớm 28/11, bầu trời trong, gió nhẹ.

Trên các tuyến đường, nhiều người ra đường đã khoác thêm áo, đeo găng tay, quàng khăn. Các em nhỏ được phụ huynh chuẩn bị áo ấm, khẩu trang để tránh lạnh.

Khắp các ngả đường, người dân TPHCM khoác thêm áo, kéo cao cổ áo để chống lại cái lạnh đầu mùa.

Anh Trọng Tín (35 tuổi, tài xế công nghệ) chia sẻ: “Làm nghề chạy xe quen với nắng nóng quanh năm rồi, sáng nay ra đường thấy lạnh bất ngờ luôn. Tôi phải dừng lại mua đôi bao tay cho đỡ tê tay. Lạnh vậy chạy xe thì dễ tỉnh táo hơn, nhưng gió lạnh quá cũng hơi buốt”.

Chị Nguyễn Thanh Thảo (phụ huynh, ngụ phường Bình Đông) cho biết: “Sáng nay thức dậy tôi thấy trời trở lạnh nên phải mặc thêm hai lớp áo cho con gái đến trường. Thời tiết mát thì dễ chịu thật, nhưng thay đổi đột ngột cũng lo con dễ bị bệnh khi chuyển mùa”.

Đến gần 10 giờ sáng, nhiều nơi ở TPHCM vẫn trong thời tiết se lạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, đợt lạnh lần này xuất phát từ việc không khí lạnh tăng cường mạnh và tràn sâu xuống phía Nam. Ban ngày trời có nắng nhẹ nhưng nhiệt độ giảm 1-2 độ so với những ngày trước.

Ban đêm và sáng sớm, nền nhiệt tại miền Đông Nam Bộ có thể xuống 19-22 độ C, một số nơi dưới 19 độ; miền Tây duy trì mức 21-24 độ C. Từ sáng 28/11, không khí lạnh tác động rõ rệt.

Người dân TPHCM khoác áo kín mít khi ra đường vào sáng 28/11.

Dự báo từ 27-28/11 và 4-5/12, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung. TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có khả năng duy trì hình thái ngày nắng, sáng sớm và ban đêm se lạnh, thậm chí có nơi trở lạnh.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, cho biết, từ hôm nay, nền nhiệt tại TPHCM và Nam bộ sẽ còn giảm do thêm không khí lạnh khuếch tán. Nhiệt độ tại TPHCM có thể về mức 20 độ C, có nơi 19 độ C và duy trì nhiều ngày. Một số khu vực ở Bình Dương cũ xuống 18-19 độ C.

Ông cũng lưu ý mức nhiệt đo ở trạm thường cao hơn thực tế ngoài trời 2-3 độ C.

Dự kiến đến 6/12, nhiệt độ thấp vẫn tiếp tục duy trì ở Nam bộ do thêm đợt không khí lạnh bổ sung.

Năm ngoái, TPHCM ghi nhận mức nhiệt thấp nhất vào gần Giáng sinh, khoảng 21 độ C. Riêng năm 2023, thành phố từng trải qua đợt oi bức vào dịp Giáng sinh do không khí lạnh ít tác động.