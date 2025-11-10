Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Diễn biến thời tiết và triều cường đáng chú ý ở TPHCM trong tuần mới

Hữu Huy
TPO - Sau kỳ triều cường, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang xuống nhanh, tuy nhiên do ảnh hưởng từ việc xả nước của các hồ chứa thượng nguồn cho nên mực nước vẫn duy trì ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 2 trong khoảng 1-2 ngày tới (10-11/11).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết khu vực Nam bộ và TPHCM hôm nay (10/11) có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Về hình thế thời tiết tác động đến TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa ở phía bắc sẽ tăng cường yếu, lệch về phía đông xuống khu vực nam Trung Quốc. Cùng lúc, siêu bão Fung Wong đang di chuyển theo hướng tây bắc, có khả năng đi vào phía đông bắc Biển Đông trong ngày 10/11.

Trong tuần mới, khu vực TPHCM và Nam bộ tiếp tục có mưa trong thời điểm chiều tối và đêm.

Giai đoạn 3-10 ngày tới, khối không khí lạnh dự kiến tăng cường yếu xuống phía bắc nước ta vào 12-13/11, sau đó mạnh lên rõ rệt trong các ngày 16-17/11. Bão Fung-wong được dự báo sẽ chuyển hướng về phía Đài Loan và suy yếu dần, tuy nhiên hoàn lưu của nó kết hợp với gió mùa đông bắc sẽ khiến gió đông bắc trên vùng biển Nam Bộ hoạt động mạnh từ chiều 12/11.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Cũng theo cơ quan này, trong 24h qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống nhanh và ở mức xấp xỉ báo động 3, riêng trạm Thủ Dầu Một trên báo động 3 khoảng 0,12m. Đến 7h sáng nay ngày 10/11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) ở mức 1,52m (xấp xỉ báo động 3); trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,54m (ở mức báo động 3).

Do ảnh hưởng từ việc xả nước của các hồ chứa thượng nguồn, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ tiếp tục xuống nhưng vẫn duy trì ở mức cao xấp xỉ hoặc trên báo động 2 trong 1-2 ngày tới (từ ngày 10-11/11);

Từ ngày 12-14/11 mực nước ở mức xấp xỉ hoặc dưới mức báo động 1, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao xấp xỉ báo động 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TPHCM.

Hữu Huy
#Sau kỳ triều cường #mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đang xuống nhanh #tuy nhiên do ảnh hưởng từ việc xả nước của các hồ chứa thượng nguồn cho nên mực nước vẫn duy trì ở mức cao và xấp xỉ hoặc trên báo động 2 trong khoảng 1-2 ngày tới (10-11/11). Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo #người dân đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường #có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp #ven sông trên địa bàn TPHCM.

