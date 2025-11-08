LÂM ĐỒNG: Mô tô nước cứu nhiều người già và trẻ em khỏi vùng ngập sâu

TPO - Lực lượng cứu hộ đã huy động mô tô nước vượt hơn 50km để đưa hàng chục người dân ở xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng ra khỏi vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Trưa 8/11, lực lượng cứu hộ phối hợp người dân sử dụng mô tô nước đưa hàng chục người dân tại thôn Lập Vinh (xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) ra khỏi vùng ngập sâu.

Mô tô nước chở người từ thôn Lập Vinh.

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, nước sông Đợt dâng nhanh sau mưa lớn kéo dài, gây ngập nhiều khu dân cư. UBND xã Hàm Thuận Nam đã vận động người dân ở khu vực có nguy cơ ngập chủ động di dời đến nơi an toàn, nhưng vẫn có một số hộ chủ quan và cho rằng nước sẽ không dâng cao.

Đến khoảng 10h, nước tiếp tục dâng mạnh, có nơi ngập hơn 1m, khiến nhiều người bị cô lập và không thể tự di chuyển ra ngoài. Nhận được tin, chính quyền xã Hàm Thuận Nam đã huy động mô tô nước của các đơn vị du lịch tại Mũi Né, vượt hơn 50km vào khu vực ngập hỗ trợ người dân.

Hơn 20 người được đưa đến nơi an toàn.

Nhờ phương tiện này, hơn 20 người (chủ yếu là người già, trẻ em và một em bé sơ sinh) được đưa ra khỏi vùng ngập sâu an toàn. Ở bên ngoài, lực lượng địa phương tổ chức đón người lên bờ, bố trí chỗ ở tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Mực nước tại thôn Lập Vinh tiếp tục dâng cao.



Đến chiều cùng ngày, mực nước tại khu vực vẫn tiếp tục dâng. Trước tình hình trên, UBND xã Hàm Thuận Nam cùng các lực lượng chức năng trực tiếp đi ca nô vào vùng ngập sâu, vận động người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm.