Sở GD&ĐT TPHCM 'siết' hoạt động ngoại khóa giữa thời tiết diễn biến phức tạp

TPO - Trước nguy cơ triều cường, mưa lũ diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường siết chặt hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại khu vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời không khởi hành các chuyến đi vào ban đêm để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Ngày 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM có công văn khẩn về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động ngoại khóa tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay tiềm ẩn nguy cơ xảy ra triều cường dâng cao, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất đá, gió mạnh, lốc xoáy, sóng biển cao, nước xoáy bất thường…Việc này có thể ảnh hưởng đến an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa.

Để đảm bảo an toàn, Sở GD&ĐT đề nghị các trường rà soát toàn bộ kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoại khóa dự kiến triển khai trong giai đoạn thời tiết cực đoan. Căn cứ dự báo thời tiết, tình hình mưa lũ tại địa phương dự kiến tổ chức để cân nhắc điều chỉnh thời gian, nội dung, địa điểm, hình thức tổ chức cho phù hợp. Mục đích chính được Sở yêu cầu là vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa tạo điều kiện duy trì các hoạt động giáo dục thiết thực, hiệu quả.

Người dân TPHCM vất vả di chuyển trong mưa lớn. Ảnh: Hữu Huy

Đặc biệt, các trường cần lưu ý đối với các hoạt động ngoại khóa, chương trình giáo dục ngoài giờ chính khóa tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, mưa kéo dài, dông lốc xoáy, khu vực triền núi, đèo dốc.

Các đơn vị chủ động có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi nhận được thông tin, cảnh báo từ cơ quan chuyên môn về mưa lớn kéo dài, lốc xoáy, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu trên tuyến đường hoặc tại địa điểm tổ chức, kịp thời tổ chức sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn. Cân nhắc điều chỉnh thời gian, rút ngắn chương trình hoặc chuyển sang hình thức tổ chức tại địa điểm an toàn hơn khi thời tiết không thuận lợi.

Sở GD&ĐT không khuyến khích khởi hành các chuyến đi vào ban đêm. Trường hợp đặc biệt phải có phương án đảm bảo an toàn, phân công lực lượng quản lý, giám sát chặt chẽ.

Nhà trường có hình thức thông tin phù hợp để nhắc nhở học sinh nâng cao cảnh giác, không đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở. Không để học sinh tụ tập đi xem nước lũ, lụt ở sông, suối, hồ, ven biển, nơi có vùng nước nguy hiểm.

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị xem xét, quyết định việc điều chỉnh, rút ngắn chương trình hoặc tạm hoãn hoạt động trên cơ sở đảm bảo an toàn cho học sinh, đồng thời hạn chế tối đa việc xáo trộn, gián đoạn không cần thiết đối với kế hoạch giáo dục của nhà trường. Không để áp lực về tiến độ, chi phí làm ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn liên quan đến an toàn.