TPHCM tiếp tục trở lạnh

TPO - Khoảng ngày 1/12, không khí lạnh có khả năng tăng cường yếu lệch Đông, sau đó tăng cường rõ rệt hơn vào ngày 2-3/12. Thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm.

Bão số 15 di chuyển chậm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hồi 4 giờ sáng ngày 30/11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Bão đang di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 3km/h.

Dự báo đến 4 giờ sáng ngày 1/12, tâm bão số 15 ở khoảng 14,4 độ vĩ Bắc - 112,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340 km. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 9, giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm được xác định trong khoảng 12,5 - 15,5 độ Vĩ Bắc; 111 - 114 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 2/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 3–5 km/h và suy yếu dần. Tâm bão ở vị trí 13,9 độ Vĩ Bắc - 111,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Đông Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230 km. Sức gió giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm: 12,5 - 15,5 độ vĩ Bắc; 110 - 113 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai tiếp tục ở cấp 3.

Vị trí và hướng di chuyển theo dự báo của bão số 15.

Đến 4 giờ ngày 3/12, hoàn lưu bão tiếp tục suy yếu thêm, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5–7 km/h.

Tâm hoàn lưu bão ở vị trí 13,2 độ vĩ Bắc - 110,3 độ kinh Đông, trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 120 km. Sức gió mạnh nhất còn cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm ở khoảng 12 - 15 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai duy trì cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông và khu vực ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Dự báo từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Áp thấp nhiệt đới đã tan

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều qua (29/11), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Hồi 16 giờ chiều 29/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 5,3 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

Áp thấp nhiệt đới ở nam Biển Đông đã tan.

Sau đó, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.

Không khí lạnh tăng cường vào ngày 2-3/12

Phân tích hình thế thời tiết tác động đến TPHCM trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24-48h tới, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) đang có xu hướng suy yếu và dịch ra phía Đông, khiến trường gió Đông Bắc trên khu vực phía Nam giảm bớt cường độ.

Trên khu vực giữa Biển Đông, bão số 15 tiếp tục hoạt động nhưng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó đổi hướng Tây và Tây Tây Nam và suy yếu dần.

Thời tiết TPHCM tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm trong những ngày đầu tháng 12.

Do áp cao lạnh suy yếu, gió Đông Bắc giảm nên TPHCM ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng trong 1-2 ngày tới. Tuy nhiên, hoàn lưu xa của bão số 15 vẫn có thể gây mây đối lưu phát triển cục bộ, dẫn đến những cơn mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, song lượng mưa không lớn.

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục duy trì trạng thái suy yếu, nhưng khoảng ngày 1-12 có khả năng tăng cường yếu lệch Đông, sau đó tăng cường rõ rệt hơn vào ngày 2-3/12.

Bão số 15 được dự báo di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đổi hướng Tây và Tây Tây Nam và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Từ ngày 5-6/12, gió Đông Bắc trên các vùng biển phía Nam hoạt động mạnh trở lại.

Thời tiết TPHCM và khu vực Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.