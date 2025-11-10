Sản xuất thực phẩm trong vũ trụ từ không khí và… nước tiểu phi hành gia

TPO - Trong khi các cơ quan vũ trụ đang chạy đua đưa phi hành gia lên Mặt trăng, sao Hỏa và xa hơn nữa, vẫn còn nhiều trở ngại cần vượt qua, và một trong những trở ngại lớn nhất chính là lương thực.

Hiện tại, thực phẩm được sản xuất trên Trái đất rồi chuyển lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Điều này khả thi đối với các sứ mệnh ở quỹ đạo thấp của Trái đất, nhưng không thực tế (tốn kém, thậm chí không khả thi về kỹ thuật) với những đích đến xa hơn.

Vì vậy, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã khởi động dự án HOBI-WAN (viết tắt của “Vi khuẩn oxy hóa hydro trong môi trường không trọng lực để tạo thành nguồn dinh dưỡng”), thuộc chương trình khám phá Terrae Novae, nhằm thử nghiệm một loại protein dạng bột được gọi là Solein, có thể được sản xuất trong không gian với rất ít tài nguyên.

Solein là loại protein do hãng Solar Foods của Phần Lan tạo ra, có thể trở thành một nguồn lương thực cho các phi hành gia trong những sứ mệnh dài ngày lên Mặt trăng, sao Hỏa và xa hơn. (Ảnh: Solar Foods)

“Dự án này nhằm nâng cao khả năng tự chủ, khả năng ứng phó và phục vụ phi hành gia tốt hơn khi họ thực hiện các nhiệm vụ không gian”, Angelique Van Ombergen - nhà khoa học trưởng phụ trách khám phá của ESA, cho biết trong một thông cáo.

“Để con người có thể thực hiện các sứ mệnh dài ngày trên Mặt trăng và sau này là sao Hỏa, cần có các giải pháp đổi mới và bền vững để sống sót với nguồn cung hạn chế”, ông cho biết.

Solein là một loại protein dạng bột linh hoạt, do công ty công nghệ thực phẩm Solar Foods (Phần Lan) phát triển. Nó được tạo ra từ vi sinh vật, không khí và điện, thông qua quá trình lên men khí.

Solar Foods đã chứng minh công nghệ này trên Trái đất, nhưng kỹ thuật trong không gian sẽ phải thay đổi. Chẳng hạn, trên Trái đất amoniac được dùng làm nguồn nitơ cho quá trình tổng hợp protein. Nhưng trong không gian, nguồn nitơ sẽ là ure - chất có trong nước tiểu.

Trong 8 tháng tới, Solar Foods sẽ hợp tác với nhà thầu chính OHB System AG để phát triển công nghệ cần thiết nhằm thử nghiệm sản xuất Solein trong không gian. Nếu thành công, việc sản xuất Solein sẽ được thử nghiệm trên ISS.

“Mục tiêu của dự án là xác nhận rằng vi sinh vật của chúng tôi có thể phát triển trong môi trường không gian giống như trên mặt đất, và phát triển nền tảng công nghệ lên men khí trong không gian - điều chưa từng được thực hiện trong lịch sử nhân loại”, Arttu Luukanen - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách không gian và quốc phòng của Solar Foods, cho biết.