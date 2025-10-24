Tri thức dân gian trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên được đề xuất ghi danh di sản văn hóa phi vật thể nhân loại

Theo văn bản số 10238/VPCP-KGVX ngày 22/10/2025 từ Văn phòng Chính phủ gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc lập hồ sơ khoa học Tri thức dân gian trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 416/TTr-BVHTTDL ngày 29/9/2025 về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Tri thức dân gian trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên đệ trình UNESCO xem xét ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính giao Bộ VHTTDL hướng dẫn UBND tỉnh Hưng Yên lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Tri thức dân gian trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên theo quy định của Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành để tôn vinh, bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể.

Bên cạnh giá trị kinh tế, tri thức dân gian về nhãn lồng còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, phản ánh mối quan hệ hài hoà giữa con người và thiên nhiên, giữa lao động và sáng tạo. Việc lập hồ sơ khoa học trình UNESCO là bước đi tiếp theo trong hành trình khẳng định vị thế và giá trị của tri thức dân gian này.

Nhãn lồng vẫn được coi là sản phẩm nông sản chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần làm giàu cho nông dân trên địa bàn tỉnh HưngF Yên. Giá trị và hương vị ngọt ngào của nhãn lồng đã trở thành quà tặng mà thiên nhiên ưu ái dành riêng cho mảnh đất Hưng Yên.

Những năm gần đây, việc đón khách tham quan, trải nghiệm mùa nhãn chín là loại hình du lịch mới đối với người trồng nhãn ở Hưng Yên. Hoạt động này góp phần quảng bá, đồng thời giới thiệu sản phẩm nhãn Hưng Yên.