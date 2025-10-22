Làm báo trong kỷ nguyên số: Hành trình chuyển mình của người làm báo hiện đại

Ngày 21/10, tại trụ sở Công ty Cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Cuộc sống số (Digilife), Báo Tiền Phong phối hợp với Digilife tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Tư duy nội dung số và cách làm báo trên đa nền tảng”, nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất nội dung số cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ phụ trách truyền thông.

Buổi tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động bồi dưỡng chuyên môn năm 2025 của Báo Tiền Phong, với mục tiêu cập nhật xu hướng truyền thông mới, trang bị kiến thức và công cụ giúp người làm báo thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng hiện đại.

Tham gia giảng dạy là ThS. Phạm Quang Trực – Giám đốc Đào tạo công ty Digilife, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung số và tư vấn chiến lược chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí. Trong phần trình bày, ông Trực nhấn mạnh:

“Báo chí ngày nay không chỉ còn là chuyện viết bài và đăng lên các nền tảng truyền thống một cách đơn thuần. Người làm báo cần hiểu rõ đặc trưng từng nền tảng, từng tệp khán giả, từ đó định hình thông điệp truyền tải theo cách hiệu quả nhất.”

Chương trình đào tạo bao gồm nhiều nội dung thực tiễn như:

Cập nhật xu hướng tiêu thụ nội dung số năm 2025;

Tối ưu nội dung video trên đa nền tảng (YouTube, TikTok, Facebook...);

Ứng dụng các công cụ hỗ trợ sản xuất đa phương tiện;

Kỹ năng viết tiêu đề, mô tả và kịch bản hấp dẫn trên mạng xã hội;

Thực hành chuyển thể tin bài báo chí sang các định dạng mới.

Đặc biệt, phần làm việc nhóm và thực hành tương tác đã mang đến không khí sôi nổi, giúp học viên trải nghiệm quy trình sản xuất nội dung linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả. Đây cũng là dịp để các nhà báo trẻ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tìm lời giải cho bài toán làm báo trong kỷ nguyên số.

Đại diện Báo Tiền Phong đánh giá cao tính cập nhật và ứng dụng thực tiễn của khóa học:

“Chuyển đổi số trong báo chí là xu hướng tất yếu, nhưng không phải cơ quan nào cũng có đủ công cụ và kiến thức để đi nhanh, đi đúng. Buổi đào tạo hôm nay giúp chúng tôi tự tin hơn trong việc tiếp cận lớp độc giả trẻ – năng động và sống trên nền tảng số.”

Trong thời gian tới, Báo Tiền Phong cho biết sẽ tiếp tục hợp tác cùng Digilife triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu, hướng tới xây dựng đội ngũ làm báo “đa năng – đa nền tảng – đa kỹ năng”, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong thời đại truyền thông số.