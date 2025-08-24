Hủy hàng loạt chuyến bay tránh bão

TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki), Vietnam Airlines và Vietjet buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân, Đồng Hới và Phú Bài trong ngày 24/8 và 25/8.

Theo thông báo của Vietnam Airlines, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại sân bay Thọ Xuân - Thanh Hóa, Đồng Hới - Quảng Trị và Phú Bài - Huế trong hai ngày 24/8 và 25/8 vì cơn bão số 5.

Đại diện Vietnam Airlines cho hay, trong ngày 24/8, các chuyến VN1549 và VN1548; VN7067 và VN7066; VN7545 và VN7544 giữa Hà Nội và Huế; VN1378 và VN1379 giữa TPHCM và Huế sẽ bị hủy. Đến ngày 25/8, các chuyến bay đến hoặc đi từ sân bay Phú Bài sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12h.

Đối với sân bay Đồng Hới, các chuyến bayVN1404 và VN1405 giữa TPHCM và Đồng Hới; VN1591 và VN1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới của Vietnam Airlines trong ngày 25/8 sẽ bị hủy.

Tương tự, các chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN1273 và VN1272; VN7270 và VN7271; VN1276 và VN1277; VN7276 và VN7275; VN7079 và VN7078; VN1278 và VN1279 trong ngày 25/8 giữa Thanh Hóa và TPHCM không thể khai thác.

Nhiều chuyến bay nội địa trong ngày 24/8 và 25/8 bị hủy vì bão số 5. Ảnh minh họa: Lộc Liên.

Do ảnh hưởng của bão số 5, Hãng hàng khôngVietjetcho biết một số chuyến bay đến và đi từ 4 sân bay là Thọ Xuân, Đồng Hới, Phú Bài và một số sân bay khác trong khu vực ảnh hưởng bão có thể phải điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 24/8 và 25/8.

"Hành khách cần kiểm tra lịch trình bay và thời tiết trước khi đến sân bay. Một số chuyến bay có thể tạm dừng khai thác hoặc thay đổi giờ bay do ảnh hưởng của bão", thông báo của Vietjet nêu rõ.

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách cần thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Liên quan đến bão số 5, sáng nay (24/8), Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã phát công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về phòng chống, ứng phó bão số 5. Theo đó, ngoài 4 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 là Thọ Xuân - Thanh Hóa, Vinh - Nghệ An, Đồng Hới - Quảng Trị và Phú Bài - TP. Huế; các sân bay như Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai và Pleiku cần chủ động cập nhật thông tin đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.