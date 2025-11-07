Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc vun đắp hữu nghị, cùng kiến tạo tương lai

TPO - Với trái tim nhiệt huyết, trí tuệ bản lĩnh và tinh thần không ngừng vươn lên, đại biểu thanh niên hai nước nguyện sẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình, viết tiếp bản hùng ca bất diệt mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp "Thanh niên Việt Nam - Thanh niên Trung Quốc: Bản lĩnh - Trí tuệ - Hữu nghị - Cùng kiến tạo tương lai!"

Tối 7/11, tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) diễn ra lễ tổng kết và bế mạc Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam.

Với chủ đề “Kế thừa gen đỏ”, chương trình Hành trình đỏ diễn ra nhiều hoạt động động ý nghĩa từ ngày 1 – 8/11 tại Bắc Kinh và Thiểm Tây (Trung Quốc). Qua chương trình, các đại biểu thanh niên Việt Nam có thêm cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Trung Quốc, nhất là về những giá trị cách mạng, về tinh thần và bản lĩnh của thế hệ đi trước.

Các bạn thanh niên Trung Quốc có dịp hiểu rõ hơn về Việt Nam – một dân tộc giàu truyền thống cách mạng, yêu chuộng hòa bình, luôn coi trọng tình hữu nghị, sẵn sàng hợp tác cùng nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước phồn vinh và bền vững.

Tiết mục văn nghệ - nghệ thuật của đoàn đại biểu Việt Nam tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại buổi tổng kết hành trình, anh Từ Vĩnh Thắng - Bí thư Tỉnh Đoàn Thiểm Tây cho biết, Trung Quốc và Việt Nam núi sông liền một dải, cùng chung chí hướng, chia sẻ tương lai chung, là láng giềng tốt, bạn bè tốt, tin cậy lẫn nhau. Đồng thời, anh Thắng mong muốn lấy hành trình lần này làm điểm khởi đầu, dùng “cây cầu Thanh niên” kết nối tấm lòng hai nơi, dùng “con thuyền giao lưu” chở đầy sự đồng thuận tiến về phía trước, dùng “mái chèo hợp tác” chèo lái hướng tới một tương lai rộng mở hơn.

Anh Từ Vĩnh Thắng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tại lễ bế mạc, đại diện các nhóm cán bộ trẻ, doanh nhân trẻ, nghệ sĩ trẻ và sinh viên đã phát biểu, chia sẻ trải nghiệm, cảm xúc hành trình.

Trong 8 ngày ý nghĩa, hành trình đã mang đến những kỷ niệm sâu sắc, bài học quý báu và cảm xúc khó quên. Đoàn đã được đến thăm các địa danh mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa đặc biệt, từ thủ đô Bắc Kinh hiện đại, năng động đến Diên An – cái nôi của cách mạng Trung Quốc; Tây An – nơi giao thoa giữa truyền thống ngàn năm và sự phát triển hiện đại. Được đi theo dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến thăm những nơi Người từng đặt chân đến tại Trung Quốc. Mỗi vùng đất đều chứa đựng một câu chuyện, một dấu ấn lịch sử thiêng liêng, khơi dậy trong chúng tôi niềm tự hào, sự trân trọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Một trong những dấu ấn đậm sâu của các đại biểu thanh niên Việt Nam là sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và trân trọng của Đoàn TNCS Trung Quốc và lãnh đạo các cấp chính quyền. Sự quan tâm ấy thể hiện không chỉ là tình cảm của các bạn dành cho đoàn Việt Nam mà còn là sự gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung.

Thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều trải nghiệm, bài học được thu nhận

Chị Trần Hà My - đại diện nhóm cán bộ trẻ chia sẻ, hành trình đã giúp thanh niên hai nước thêm thấu hiểu, gắn kết và cùng nhau nuôi dưỡng lý tưởng, hoài bão cống hiến. Khi tham gia hành trình, các đại biểu là cán bộ trẻ đã được tiếp cận nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác tập hợp, giáo dục và phát huy vai trò thanh niên trong giai đoạn mới; đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt và tổ chức phong trào gắn với nhu cầu thực tiễn của giới trẻ.

“Đây là những kinh nghiệm quý để chúng tôi nghiên cứu, chọn lọc và mạnh dạn lan tỏa vào công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Việt Nam”, chị My nói.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, những chương trình giao lưu ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam – Trung Quốc ngày càng bền chặt, góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước”, chị Trần Hà My.

Chị Trần Hà My chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Nguyễn Minh Lý - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đại diện nhóm thanh niên văn hóa cho biết, nhóm thanh niên Văn hóa quy tụ các văn nghệ sĩ, vận động viên, các nghệ nhân... rất ấn tượng khi được trải nghiệm và khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của Trung Quốc.

Khi đến thăm Nhà hát lớn quốc gia Bắc Kinh, viên ngọc sáng của nghệ thuật và kiến trúc, các bạn nghệ sĩ rất ấn tượng trước sự tráng lệ và mong muốn có thể được biểu diễn trên sân khấu này trong tương lai. Khi được xem vở kịch sân khấu Diên An với nhiều công nghệ trình diễn kết hợp yếu tố nghệ thuật khác nhau, qua đó mang lại giá trị giáo dục lịch sử cho khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, các nghệ sĩ cũng mong muốn có thể học hỏi áp dụng công nghệ tại Việt Nam…. Bên cạnh đó, các hoạt động thăm quan đến Tường thành cổ, Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng để lại ấn tượng về công tác bảo tồn di tích lịch sử của các bạn.

“Qua chuyến hành trình này, chúng tôi cảm nhận rõ sự giao thoa giữa văn hóa hai nước, và tin rằng việc phát huy, kết hợp giá trị văn hóa sẽ góp phần thắt chặt tình hữu nghị song phương.

Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm văn hóa hai nước sẽ ngày càng được khán giả hai bên đón nhận và yêu mến, như các tác phẩm Việt Nam đã từng gây tiếng vang như See Tình, Ngây thơ, Dạ vũ", chị Lý bày tỏ.

Chị Nguyễn Minh Lý chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Viết tiếp câu chuyện hòa bình, hữu nghị

Chị Ngô Tường Vy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Chánh Thu là doanh nghiệp có 35 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trái cây, trong đó kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm 75%. Chị Vy bày tỏ, thông qua hành trình đã càng ý thức hơn về trách nhiệm tiếp nối tình hữu nghị mà các lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp, cùng nhau hợp tác phát triển.

“Tôi nghĩ rằng đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm của giới doanh nhân trẻ hai nước Việt - Trung. Tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác giữa công ty Chánh Thu và các đối tác Trung Quốc”, chị Vy nói.

Chị Ngô Tường Vy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Chị Nguyễn Hoàng Khánh Linh - Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Sư phạm, Phó chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 Tốt UHL (Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh) bày tỏ, thời gian 1 tuần tuy ngắn ngủi, nhưng đã trở thành một phần ký ức đặc biệt trong trái tim mỗi người, là dấu ấn sâu đậm về một Hành trình đỏ của hai đất nước Việt Nam - Trung Quốc.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, trên hành trình phát triển hôm nay, tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Trung Quốc sẽ tiếp tục nắm chặt tay nhau, vun đắp tình hữu nghị" vừa là đồng chí, vừa là anh em", cùng khơi dậy khát vọng hòa bình, sáng tạo và thịnh vượng. Với trái tim nhiệt huyết, trí tuệ bản lĩnh và tinh thần không ngừng vươn lên, chúng tôi, nguyện sẽ viết tiếp câu chuyện hoà bình, viết tiếp bản hùng ca bất diệt mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp "Thanh niên Việt Nam - Thanh niên Trung Quốc: Bản lĩnh - Trí tuệ - Hữu nghị - Cùng kiến tạo tương lai".

Chị Nguyễn Hoàng Khánh Linh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tiết mục nghệ thuật của thanh niên Việt Nam tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Tiết mục nghệ thuật của thanh niên Trung Quốc tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng