Khơi dậy tinh thần khám phá, làm chủ công nghệ mới

Châu Linh
TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN khuyến khích các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở việc lập trình mà còn khám phá, làm chủ những công nghệ mới; tận dụng những kiến thức, kỹ năng học được từ Cuộc thi để phát triển các dự án công nghệ, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Chiều 9/11, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ 5, năm 2025. Tham dự chương trình, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc là sân chơi lành mạnh, khuyến khích thanh thiếu nhi tích cực học tập, sáng tạo, nâng cao năng lực số. Đồng thời phát hiện các tài năng công nghệ trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất nước.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN ghi nhận, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh trên cả nước, khẳng định ý nghĩa sự phát triển ngày càng lớn mạnh của phong trào Robotics nói riêng và STEM nói chung ở các địa phương và tiềm năng to lớn của thanh thiếu nhi Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN tham dự chương trình.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay có chủ đề “Robot - Smart Logistics”, hướng tới việc ứng dụng công nghệ robot trong các hệ thống logistics thông minh, đây là một lĩnh vực then chốt của quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số quốc gia.

Chủ đề năm nay khuyến khích học sinh tìm hiểu, thiết kế và lập trình các mô hình robot có khả năng nhận diện, vận chuyển, phân loại và sắp xếp hàng hóa tự động, mô phỏng những quy trình logistics trong thực tế như kho bãi, vận chuyển và giao nhận thông minh.

Thông qua chủ đề này, Ban Tổ chức mong muốn giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến (sensor) và Internet vạn vật (IoT) có thể kết hợp để tạo ra những chuỗi cung ứng linh hoạt, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại chương trình.

"Tôi khuyến khích các bạn trẻ không chỉ dừng lại ở việc lập trình mà còn khám phá, làm chủ những công nghệ mới như AI, blockchain, bigdata… để tiên phong trong các lĩnh vực chiến lược của đất nước, đồng thời tận dụng những kiến thức, kỹ năng học được từ Cuộc thi để phát triển các dự án công nghệ, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam", anh Triết nói.

Mỗi cá nhân nhận giải Nhất đã được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, kèm theo phần thưởng 2 triệu đồng tiền mặt và một màn hình ViewSonic trị giá 3,6 triệu đồng. Các đội thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba bảng R1, R2 sẽ đại diện Việt Nam thi đấu Cuộc thi Robotics thế giới tại Trung Quốc vào tháng 1/2026 tới.

Đông đảo thí sinh tham gia Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ 5.
Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân có thành tích cao tại Cuộc thi.
Châu Linh
