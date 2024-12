Thanh thiếu niên chậm tiến tận mắt chứng kiến cuộc sống ở trại giam

TPO - 100 thanh thiếu niên chậm tiến đang là học sinh trung học phổ thông đã tham gia Chương trình “Trải nghiệm để trưởng thành” do Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Trại giam Nghĩa An (Bộ Công an) tổ chức.