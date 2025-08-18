Tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những ngày về đích - bài 5: Áo xanh đất Tổ 'vượt nắng, thắng mưa'

TP - Sát cánh cùng công nhân áo cam thực hiện “3 ca, 4 kíp” hoàn thành từng vị trí cột đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, là hàng trăm đoàn viên thanh niên tình nguyện (TNTN) ở đất Tổ Phú Thọ. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, họ cũng “vượt nắng, thắng mưa” miệt mài hỗ trợ tháo dỡ, di dời hàng trăm công trình, mở đường cho công tác xây cột, kéo dây.

Cưa máy, khoan, đục “bao” tất

Bất chấp thời tiết nắng 37 đến 38 độ C, nóng như chảo lửa, hàng trăm đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Thọ tham gia hỗ trợ thi công công trình đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Các đội TNTN của tỉnh bắt tay vào các việc như: Hỗ trợ phát dọn hành lang, tuyến đường phục vụ thi công, hỗ trợ di dời nhà cửa nơi có đường điện đi qua.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Thọ mướt mồ hôi giúp người dân tháo dỡ các công trình nằm trong hành lang lưới điện 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

7 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại nhà ông Phạm Văn Long (xóm Đồng Hin, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ), nơi 50 thanh niên tình nguyện giúp gia đình dỡ mái tôn, cắt cây, phát quang hành lang lưới điện 500kV. Đến 8 giờ sáng, trời bắt đầu nắng rát, nhưng tiếng máy cưa, máy khoan và những tiếng cười của đoàn viên thanh niên râm ran một vùng. Càng về trưa, mái tôn tích nhiệt, nóng bỏng tay nhưng hàng chục thanh niên vẫn miệt mài tháo vít, dỡ từng tấm tôn, cẩn thận đưa xuống, xếp gọn gàng cho gia chủ. Phía dưới, 2 tốp thanh niên vẫn phăm phăm dùng cưa máy, máy khoan cắt cây, phá hàng rào nằm trong hành lang lưới điện. Dưới nắng gắt, những chiếc áo xanh tình nguyện đẫm mồ hôi chuyển sang màu sẫm tối, nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn rạng rỡ, tay chân vẫn thoăn thoắt hoàn thành công việc.

Anh Vũ Viết Đại, Bí thư Đoàn xã Đại Đình chia sẻ, địa bàn xã có 12 vị trí móng cột của dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Để hỗ trợ dự án, Đoàn xã đã huy động đoàn viên 4 đợt. Đoàn viên trong lực lượng vũ trang, giáo viên…, bên cạnh tham gia lao động, còn thực hiện tuyên truyền người dân về ý nghĩa của dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. “Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới nên các bạn đoàn viên đều đồng tình hưởng ứng, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao để đưa dự án đảm bảo tiến độ thi công”, anh Vũ Viết Đại cho hay.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Thọ hỗ trợ người dân cắt cây, dọn vườn giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Vừa kéo chiếc khẩu trang chống nắng, gạt những giọt mồ hôi trên trán, chị Nguyễn Thị Liên, chi đoàn Trường mầm non Đại Đình chia sẻ, chị đang nuôi con nhỏ, gia đình chị có nghề làm mây tre đan nên rất bận. Nhưng khi Đoàn xã huy động thanh niên tham gia hoạt động hỗ trợ dự án, chị vẫn nhiệt tình tham gia để góp công sức nhỏ bé của mình vào dự án.

“ Mẹ chồng em nói: “Đường dây 500kV phục vụ cho phát triển đất nước, mỗi người phải có trách nhiệm góp sức. Mọi việc nhà, con cái để đó mẹ lo, con cứ tích cực tham gia, giúp dân giải phóng mặt bằng, đưa đường điện về đích”. Nghe mẹ nói vậy em rất mừng, tích cực tham gia cùng đoàn viên hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tuyên truyền người dân giao mặt bằng sớm”, chị Liên chia sẻ.

Bị thương, chữa xong lại “xung trận”

Nhiều đoàn viên nữ đã có gia đình, đang nuôi con nhỏ nhưng vẫn nhiệt tình tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên

Tất cả các đoàn viên thanh niên mà chúng tôi gặp đều có quyết tâm, tinh thần xung kích, trách nhiệm hỗ trợ dự án. Trong đó có những đoàn viên tham gia hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà bị tôn cứa vào tay phải khâu hàng chục mũi, nhưng khi vết thương lành, tiếp tục trở lại tham gia.

“Thời gian thực hiện dự án không còn nhiều, đòi hỏi tâm thế làm việc khẩn trương, hiệu quả hơn nữa. Chúng tôi xác định phải tập trung cao điểm trong những ngày cuối, để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ hết sức quan trọng này vào dịp hết sức ý nghĩa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9” Anh Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ

Vừa tháo dỡ những tấm tôn giúp dân, anh Nguyễn Văn Hà cho hay, mình không có chuyên môn về nghề cơ khí, nên tham gia việc tháo dỡ các kết cấu nhà mái tôn cũng gặp nhiều khó khăn. Là thanh niên mình vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm giúp giải phóng nhanh mặt bằng cho dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

“Trong lần tháo dỡ một xưởng nằm trong hành lang lưới điện, do sơ suất em đã bị cạnh tấm tôn cắt vào tay phải khâu hơn chục mũi và phải nghỉ mất một thời gian. Sau khi vết thương lành, em tiếp tục tham gia. Tiến độ của dự án rất gấp gáp, em muốn góp sức cùng với đoàn viên thanh niên hỗ trợ hoàn thành mục tiêu công trình”, Hà chia sẻ.

Nguyễn Văn Hà tâm sự, so với lớp lớp thế hệ thanh niên năm xưa, xung phong đi xây dựng các công trình quan trọng của đất nước như: đại thủy nông Nậm Rốn, Bắc Hưng Hải và xây dựng các thủy điện lớn của đất nước, việc làm của mình đã thấm vào đâu. Việc đứt xước tí tay là chuyện bình thường!

Hôm chúng tôi đến, ông Trần Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đình dành thời gian về thăm, động viên phong trào thanh niên tại xã. Ông Sơn cho biết, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn địa bàn đã hoàn thành, trong đó có công rất lớn của đoàn viên hỗ trợ tuyên truyền để người dân nhường đất cho dự án. Nay đoàn viên tiếp tục xung kích hỗ trợ giải phóng mặt bằng nằm trong hành lang lưới điện. Hoạt động hỗ trợ của Đoàn thanh niên có vai trò quan trọng, tăng cường đoàn kết, phát huy được sức mạnh tổng hợp đóng góp vào công việc xây dựng công trình quan trọng, đưa điện từ Tây Bắc về đồng bằng và ngược lại.

Từ đầu tháng 7, Tỉnh Đoàn Phú Thọ thành lập 18 đội thanh niên tình nguyện với hàng trăm tình nguyện viên trực tiếp tham gia hỗ trợ dự án tại các địa bàn có đường dây đi qua. Đến xã Đại Đình động viên đoàn viên thanh niên, anh Bùi Đức Giang, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ chia sẻ, từ khi phát động tiếp sức thi công dự án, đoàn viên thanh niên các địa phương có đường dây đi qua hưởng ứng tích cực, tạo nên phong trào mạnh mẽ. Các đoàn viên là học sinh, sinh viên, người đã đi làm và những đoàn viên nữ có gia đình đều tham gia hỗ trợ hiệu quả việc thi công dự án.

“Các đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức thi công dự án không chỉ thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong những công trình, dự án quan trọng của đất nước, mà còn là vinh dự của tuổi trẻ, khi được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương tin tưởng, gửi gắm những công việc khó. Do đó, những ngày qua, hàng trăm đoàn viên đã hứng khởi, nhiệt tình, tham gia làm việc hết mình. Những việc làm của đoàn thanh niên được người dân ghi nhận, chính quyền địa phương đánh giá rất cao”, anh Bùi Đức Giang chia sẻ.

(còn nữa)