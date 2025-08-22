Trung ương Đoàn phát động tuổi trẻ Việt Nam chung tay ủng hộ nhân dân Cuba

TPO - Sáng 22/8, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Lễ phát động trên toàn hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam chung tay ủng hộ Cuba”, thời gian đến hết ngày 16/10/2025.

Tham dự chương trình, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Việt Nam - Cuba luôn là biểu tượng mẫu mực, sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Lễ phát động.

Ngày 13/8/2025 vừa qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức phát động cấp quốc gia chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8-16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động trên toàn hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam chung tay ủng hộ Cuba”, thời gian đến hết ngày 16/10/2025.

Anh Huy đề nghị, hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba; kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên, hội viên, thiếu niên, nhi đồng tùy theo điều kiện dành những đóng góp thiết thực cả về vật chất và tinh thần để chia sẻ khó khăn cùng nhân dân Cuba, thông qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.

Cụ thể như tổ chức chương trình quyên góp tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, lễ chào cờ, sinh hoạt hàng tuần; quét mã QR chuyển khoản, ứng dụng di động, trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, vẽ tranh, làm báo tường, sáng tác thơ ca về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba; tích cực triển khai phong trào “kế hoạch nhỏ” gây quỹ ủng hộ thiếu nhi Cuba…

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ủng hộ nhân dân Cuba ngay sau lễ phát động.

Mỗi đóng góp của chúng ta dù nhỏ bé nhưng đều là nghĩa cử cao đẹp, gửi gắm tình cảm sâu sắc và tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Cuba - người bạn thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách.

"Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay tiếp nối mạch nguồn truyền thống quý báu của cha ông đã dày công vun đắp, khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong việc giữ gìn, phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, để tình cảm thiêng liêng ấy mãi bền vững trong hiện tại và tương lai”, anh Bùi Quang Huy nói.