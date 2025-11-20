Người thầy đặc biệt của các chiến sĩ

TPO - Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp toàn xã hội tôn vinh, tri ân đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác giáo dục-đào tạo, nghề “trồng người” vô cùng cao quý!

Trong các đơn vị Quân đội, hàng vạn cán bộ trung đội, đại đội không có chức danh giáo viên, nhưng công việc chủ yếu và thường xuyên là lên lớp giảng bài, huấn luyện chiến sĩ; không chỉ giảng dạy một môn mà rất nhiều môn, viết nhiều giáo án, bám nắm dạy dỗ, uốn nắn bộ đội gần như 24/24 giờ, cả ngày nghỉ.

Chiến sĩ được cán bộ trung đội, đại đội dạy bảo, rèn luyện toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, cách ứng xử, làm việc... để trở thành quân nhân “vừa hồng vừa chuyên”, hoàn thành mọi nhiệm vụ khi tại ngũ, đồng thời là nguồn nhân lực tốt cho xã hội. Bởi thế, Quân đội được ví như “trường đại học lớn”; nhân dân rất tin tưởng, yêu quý Bộ đội Cụ Hồ.

Gọi cán bộ trung đội, đại đội là những người thầy đặc biệt, toàn diện là đúng với thực tiễn, công việc và những đóng góp, cống hiến của họ.

Hơn 30 năm công tác trong Quân đội, mỗi dịp 20/11, tôi và nhiều đồng nghiệp đều nhắc nhớ, biết ơn các đồng chí cán bộ trung đội, đại đội không những trực tiếp quản lý, giảng dạy, huấn luyện mọi việc mà còn thường xuyên gần gũi, động viên, khuyên nhủ, giúp đỡ “tân binh” thân tình như người anh, người chị trong nhà. Càng những lúc khó khăn, vất vả, hiểm nguy thì cán bộ trung đội, đại đội càng sâu sát, làm mẫu, hướng dẫn, nêu gương cho chiến sĩ.

Trung úy Nguyễn Đình Khánh, Trung đội trưởng ở Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4 lên lớp nội dung điều lệnh đội ngũ cho các chiến sĩ. Ảnh: GIANG ĐÌNH

Vì thế, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cùng với tôn vinh, tri ân các nhà giáo đã và đang công tác trong ngành giáo dục, thiết nghĩ chúng ta cũng cần quan tâm, động viên đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội ở các đơn vị đang hằng ngày giảng dạy, huấn luyện chiến sĩ. Chỉ cần lời ghi nhận, sự quan tâm dù nhỏ cũng tạo động lực lớn cho đội ngũ "người thầy đặc biệt" để họ tiếp tục nỗ lực cống hiến, làm việc tốt hơn.