Đà Nẵng vinh danh những nhà giáo trẻ thủ lĩnh phong trào

TPO - 51 nhà giáo trẻ được vinh danh là những hạt nhân trong công tác chuyên môn, đồng thời, là thủ lĩnh phong trào Đoàn - Hội - Đội tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Đà Nẵng.

Chiều 19/11, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng tổ chức Chương trình tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" đang công tác trong các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn và tuyên dương Danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” TP Đà Nẵng năm 2025.

51 thầy, cô giáo trẻ đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2025. Ảnh: Giang Thanh

Chương trình tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Học sinh 3 Tốt”, “Học sinh 3 Rèn luyện” là hoạt động phối hợp thường niên; tạo môi trường, điều kiện lý tưởng để đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ rèn luyện, trau dồi chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; từ đó, khẳng định và nhân rộng hình ảnh một lớp nhà giáo trẻ “giỏi, tài năng và tâm huyết”.

Chương trình cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện trong khối học sinh, sinh viên thông qua việc tuyên dương những tấm gương “Học sinh 3 Tốt” và “Học sinh 3 Rèn luyện”.

Tại chương trình, Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo TP đã vinh danh 51 thầy, cô giáo trẻ đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”. Đây là những nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên, sinh viên.

Cô giáo Lê Thị Huỳnh Anh là thủ lĩnh Đoàn năng nổ của trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng.

Được vinh danh lần này, cô giáo Lê Thị Huỳnh Anh (SN 1993, giảng viên Khoa Quản lý dự án, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng) không chỉ là một giảng viên trẻ có chuyên môn tốt mà còn là một cán bộ Đoàn dẫn dắt phong trào, cống hiến hết mình trong các hoạt động cộng đồng, tình nguyện.

“Giải thưởng lần này là động lực to lớn đối với tôi trong sự nghiệp trồng người. Trong bối cảnh hiện này, bản thân tôi luôn tự trau dồi, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giảng dạy. Trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên, tôi cũng nỗ lực để tạo môi trường năng động, hấp dẫn sinh viên tham gia rèn luyện, cống hiến vì cộng đồng”, cô Huỳnh Anh nói.

Là giáo viên ở xã miền núi Tây Giang, cô Bríu Thị Nết (SN 1990, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Atiêng) có nhiều sáng kiến, mô hình trong giảng dạy để tạo môi trường học đường lành mạnh, thân thiện cho học sinh.

14 năm gắn bó với bảng đen phấn trắng, cô giáo Bríu Thị Nết đã đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh vùng cao.

Cô đã sáng kiến và duy trì mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” giúp học sinh vừa vui chơi, vừa học tập thông qua các hoạt động như: vẽ tranh biên giới, trò chơi dân gian, làm đồ chơi tái chế, đọc sách dưới cờ…; tổ chức hiệu quả các phong trào “Thiếu nhi Việt Nam – Học tốt, chăm ngoan, vui khỏe, an toàn”, giao lưu “Em yêu tiếng Việt”, xây dựng Ngôi nhà khăn quàng đỏ…

“14 năm trong sự nghiệp trồng người, trái ngọt của tôi đó chính là các em học sinh mạnh dạn, tự tin hơn, tích cực tham gia các phong trào của Đội, của nhà trường; các em có thêm kỹ năng cần thiết để phát triển. Tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các em nhỏ vùng cao, giúp các em có bàn đạp vững chắc để có thể phát huy năng lực, sở trường của bản thân ở những bậc học cao hơn”, cô Nết chia sẻ.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố đã trở thành dấu son quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của các thầy cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê sáng tạo, tận tâm với nghề và luôn tiên phong trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động Đoàn – Hội – Đội.

“Họ chính là những ngọn đuốc truyền lửa, là người bạn đồng hành của học sinh, sinh viên, là sợi dây kết nối giữa tri thức, cảm hứng, trách nhiệm trong mỗi mái trường; là những người đang góp phần quan trọng vào sự chuyển mình của giáo dục thành phố – thầm lặng nhưng đầy bền bỉ”, anh Hùng nói.

Tuyên dương "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện".

Dịp này, Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cũng đã công nhận và tuyên dương 17 em học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố và 2 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích của thanh thiếu niên trong học tập, rèn luyện và tham gia các công tác phong trào thanh niên trong và ngoài nhà trường.