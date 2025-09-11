Nữ sinh lớp 11 dành 10 triệu tiền tiết kiệm ủng hộ người dân Cuba

TPO - Em Ngô Phương Anh – học sinh lớp 11CV, Trường THPT Gia Định, đã ủng hộ 10 triệu đồng từ khoản tiền tiết kiệm cá nhân gửi đến những người dân ở đất nước Cuba anh em.

Chiều 11/9, Hội Chữ thập đỏ phường Bình Thạnh, TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Hội và phát động phong trào ủng hộ nhân dân Cuba.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ TPHCM, nhân dân phường Bình Thạnh đã đồng lòng chung sức, gửi gắm nghĩa tình giúp nhân dân Cuba anh em thêm vững tin vượt qua khó khăn, thử thách.

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã quyên góp tổng số tiền 26,3 triệu đồng để ủng hộ, san sẻ với đất nước Cuba.

Đặc biệt, em Ngô Phương Anh – học sinh lớp 11CV, Trường THPT Gia Định – đã ủng hộ 10 triệu đồng từ khoản tiền tiết kiệm cá nhân. Hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn lao của một trái tim trẻ, để lại sự quý mến, trân trọng trong lòng mọi người.

Em Ngô Phương Anh ủng hộ 10 triệu đồng chia sẻ với nhân dân Cuba.

﻿Ảnh: Phường Bình Thạnh

Bà con nhân dân phường Bình Thạnh ủng hộ người dân Cuba.

Ngoài cá nhân học sinh Ngô Phương Anh, một số cá nhân, đơn vị cũng tích cực góp sức như: Họ đạo Bình Hòa ủng hộ 2 triệu đồng, Thượng tọa Thích Bửu Hiền - Trụ trì chùa Bồ Đề ủng hộ 5 triệu đồng, thể hiện tinh thần tôn giáo đồng hành với phong trào nghĩa tình của địa phương. Cấp ủy các chi bộ, trưởng khu phố, chi hội phụ nữ... cũng chung tay đóng góp để tiếp sức nhân dân Cuba.

Phường Bình Thạnh tặng quà chăm lo các phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, phường Bình Thạnh cũng triển khai công trình “Mẹ vững vàng – Con khôn lớn” với sự phối hợp của Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng Hội Chữ thập đỏ phường. Công trình đã trao tặng 60 suất quà trị giá 48 triệu đồng cho phụ nữ mang thai và các phụ nữ có con nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia, chăm lo, đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.