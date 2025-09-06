Tuổi trẻ TPHCM tích cực hỗ trợ trao ‘lì xì’ Tết Độc lập tận tay người đến muộn

TPO - Mặc dù các địa phương phát quà lễ Quốc khánh bắt đầu từ cuối tháng 8, song rất nhiều người lao động ở "thủ phủ" công nghiệp phải đi làm, chỉ tranh thủ vào ngày nghỉ, đến nay còn nhiều trường hợp chưa đến nhận. Với số lượng đông, hiện tại, các phường, xã tại TPHCM vẫn đang phát tiền với sự hỗ trợ tích cực từ đoàn viên thanh niên.

Ngày 6/9, ghi nhận của phóng viên, dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng tại các xã, phường của TPHCM vẫn tích cực chi, phát tiền lễ Quốc khánh 2/9 cho người dân trên địa bàn. Người dân được nhận tiền vô cùng phấn khởi.

Theo ghi nhận, tại thủ phủ công nghiệp khu vực Bình Dương (cũ), công nhân lao động phải đến nhà máy nên chỉ tranh thủ vào giờ cuối ngày và cuối tuần. Do đó, hiện tại còn nhiều trường hợp chưa đến nhận tiền lễ Quốc khánh.

Để người dân không phải xếp hàng chờ đợi lâu theo thứ tự, tại các điểm phát tiền, đều có sự hỗ trợ tích cực của đoàn viên thanh niên. Các bạn trẻ hướng dẫn người dân cách nhận tiền bằng chuyển khoản thông qua VNeID.

Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh để cài VNeID, hoặc người lớn tuổi thì nhận tiền mặt. Trường hợp VNeID chưa được định danh mức 2, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ cập nhật định danh mức 2 ngay tại điểm nhận tiền. Một người có thể nhận tiền cho toàn bộ các thành viên trong gia đình.

Người dân xúc động khi nhận được quà Tết Độc lập 2/9

“Do đặc thù công việc nên hôm nay tôi mới đến nhận tiền. Khi ở nhà, tôi cứ lo lắng phải xếp hàng theo thứ tự sẽ rất lâu, nhưng đến đây mới biết rất đơn giản, nhanh chóng. Tôi được các cháu đoàn viên hướng dẫn cách nhận tiền bằng chuyển khoản, chỉ trong vài phút rồi ra về”- bà Trần Thu Sương, ngụ phường Thủ Dầu Một chia sẻ.

Nhiều người dân sau khi nhận tiền lễ Quốc khánh, họ đã dùng toàn bộ chuyển qua tài khoản các tổ chức hội, đoàn thể để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt.

Là một trong những người dùng tiền “lì xì” để ủng hộ, chị Lan ở phường Bình Dương nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời được nhận tiền nhân dịp lễ Quốc khánh, gia đình ai cũng vui mừng. Gia đình có 5 người được nhận 500 nghìn đồng, thống nhất dùng toàn bộ chuyển khoản ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt”.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân nhận tiền mặt và cách nhận qua chuyển khoản

Một trường hợp khác, sau khi nhận tiền cũng chuyển khoản ủng hộ đồng bào miền Trung, đó là gia đình anh Phùng Hữu Hiệp ở phường Lái Thiêu. Anh Hiệp cho biết, khi nhận tiền lễ Quốc khánh, con gái xin ý kiến bố mẹ về việc chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt.

“Thấy con gái nhớ đến đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, vợ chồng thống nhất dùng tiền nhận được để san sẻ. Số tiền không lớn, nhưng đó là tình cảm của gia đình gửi tới đồng bào. Được nhận tiền lễ là niềm vui, san sẻ lại cho người khó khăn là hạnh phúc, như vậy sẽ có cả niềm vui và hạnh phúc”- anh Hiệp chia sẻ.

Một số hình ảnh đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân tại các điểm phát tiền lễ Quốc khánh:

Các bạn trẻ nhiệt tình hỗ trợ người lớn tuổi tại các điểm phát tiền

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ xuyên suốt tại các điểm, bao gồm ngày thứ bảy và chủ nhật