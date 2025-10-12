Điểm tựa giúp thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế

TP - Nhiều năm nay, Trung tâm dạy nghề - du học - xuất khẩu lao động Việt Phát là một điểm sáng trong việc đào tạo, hướng nghiệp, xuất khẩu lao động trong thanh niên, đặc biệt là thanh niên DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Không ít thanh niên DTTS hiện có việc làm ổn định, thu nhập tốt giúp gia đình từng bước thoát nghèo bền vững.

Ngôi nhà cấp 4 khang trang của gia đình anh Y Phil Hmok (xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) là thành quả những tháng ngày anh đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Anh Y Phil chia sẻ, được Trung tâm dạy nghề - du học - xuất khẩu lao động Việt Phát tư vấn, hướng dẫn, anh đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Sau 3 năm, với số tiền tích lũy được, anh cùng bố mẹ xây nhà và trang trải cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm tư vấn, định hướng việc làm phù hợp cho quân nhân xuất ngũ năm 2025

Theo anh Y Phil, qua nước Nhật Bản lao động, anh trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Bản thân rèn được tính kỷ luật, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống, được nâng cao tay nghề. Anh tin tưởng, về nước có thể tìm được công việc thích nghi trong môi trường công nghiệp hiện đại.

Trung tâm tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng cùng các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua Trung tâm dạy nghề - du học - xuất khẩu lao động Việt Phát (Trung tâm) phối hợp với các cơ sở Đoàn trong tỉnh tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT, phổ biến chính sách hỗ trợ việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Trung tâm còn đồng hành trong việc hướng dẫn hồ sơ trợ cấp, hỗ trợ thủ tục vay vốn chính sách, kết nối với ngân hàng để thanh niên vùng đồng bào DTTS có điều kiện tham gia chương trình, giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu. Không ít trường hợp thanh niên DTTS nhờ sự hỗ trợ này đã mạnh dạn đi xuất khẩu lao động, hiện đang có việc làm ổn định, thu nhập tốt, gửi tiền về phụ giúp gia đình và từng bước thoát nghèo bền vững.

Trong năm 2024, gần 100 thanh niên DTTS tại các huyện Ea Súp, Krông Năng, Ea Kar (cũ)... đã xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc theo diện thực tập sinh. Anh Đặng Văn Tình – Bí thư Đoàn thanh niên xã Ea Súp chia sẻ, là địa bàn còn nhiều khó khăn, lực lượng lao động trẻ dồi dào. Thời gian qua, Đoàn xã Ea Súp phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Trung tâm dạy nghề - du học - xuất khẩu lao động Việt Phát tư vấn, tuyên truyền, giới thiệu chính sách hỗ trợ đi lao động nước ngoài. Nhiều thanh niên mạnh dạn đăng ký tham gia. Qua đó, góp phần giúp thanh niên xã thay đổi cuộc sống, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Năm 2025, Trung tâm đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phối hợp trực tiếp với Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và các ban ngành tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động. Tại các chương trình như Ngày hội việc làm, Phiên giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, trong đó hơn 100 trường hợp đã được hỗ trợ kết nối việc làm thành công. Hơn 1.500 quân nhân xuất ngũ năm 2025 tại các đơn vị đã được tư vấn định hướng nghề nghiệp và việc làm phù hợp.

Tháng 8/2023, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thành lập Câu lạc bộ Hướng nghiệp, anh Nguyễn Thanh Đông – Bí thư Đoàn cơ sở, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Quốc tế Việt Phát được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Câu lạc bộ hướng nghiệp. Công ty CPTMDV Quốc tế Việt Phát được thành lập năm 2016. Hiện đơn vị do Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk trực tiếp quản lý.

Anh Nguyễn Thanh Đông – Chủ nhiệm CLB chia sẻ, năm qua, CLB tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, học sinh, sinh viên và kết nối cơ hội việc làm cho người lao động. CLB phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, Hội LHTN các cấp triển khai nhiều chương trình thiết thực như: Ngày hội việc làm, phiên giao dịch việc làm, tư vấn hướng nghiệp tại các trường giúp thanh niên có thêm hành trang, kỹ năng và sự lựa chọn đúng đắn trong học tập, nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Đắk Lắk trách nhiệm và năng động. Thời gian tới, CLB tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.