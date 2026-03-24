Giải pháp đảm bảo nguồn cung LPG và an ninh năng lượng

Tăng cường tìm nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời đẩy mạnh sản xuất LPG trong nước là các giải pháp được Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thực hiện trong bối cảnh nguồn cung LPG khan hiếm và giá LPG quốc tế tăng mạnh. Đồng thời, PV GAS chủ động làm việc với các khách hàng để thống nhất phương án đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong 2 tháng tới.

Thống nhất giải pháp đồng bộ, đảm bảo nguồn cung ngắn hạn

Từ đầu tháng 3/2026, Công ty PV GAS TRADING (đơn vị thành viên của PV GAS/) đã kích hoạt bộ giải pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp của thị trường LPG, với 2 nhóm giải pháp trọng yếu là tăng cường nội lực và đa dạng hóa nguồn cung. PV GAS đã phối hợp với các bên liên quan để tăng tối đa huy động khí nội địa về bờ; điều chỉnh chế độ vận hành các nhà máy xử lý khí để tăng tối đa sản lượng sản xuất các sản phẩm lỏng (LPG, Condensate); cân đối tồn kho hợp lý để duy trì cấp hàng liên tục cho thị trường; ưu tiên nguồn hàng nhập khẩu để phục vụ nhu cầu công nghiệp và dân dụng trong nước so với các nhu cầu kinh doanh khác.

PV GAS nhanh chóng tăng cường tìm kiếm, đa dạng các nguồn hàng từ Hoa Kỳ, Australia, Đông Á, Đông Nam Á để thay thế nguồn hàng bị thiếu hụt từ Trung Đông; tăng cường cung cấp đa dạng các sản phẩm khí nội địa có thể thay thế LPG cho khách hàng công nghiệp bao gồm khí đường ống, CNG. Mặc dù giá LPG đã tăng mạnh ngay sau khi nổ ra xung đột tại Trung Đông nhưng PV GAS với ưu tiên đảm bảo nguồn hàng, hỗ trợ thị trường và không đặt mục tiêu lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn này, vẫn giữ giá bán không đổi từ đầu năm cho đến thời điểm hiện nay.

Các khách hàng mua LPG họp với PV GAS TRADING vào ngày 18/3/2026

Trước tình hình xung đột tại Trung Đông được dự báo còn diễn biến phức tạp kéo dài dẫn đến tình trạng hàng hóa khan hiếm và giá cả tăng cao sẽ còn tiếp tục trong nhiều tháng tới, PV GAS và PV GAS TRADING đã cùng với các khách hàng thảo luận, thống nhất các nguyên tắc và phương thức đảm bảo nguồn cung LPG cho thị trường trong các tháng tới.

Theo đó, các khách hàng sẽ đăng ký nhu cầu để ủy thác cho PV GAS/PV GAS TRADING đầu mối tìm kiếm các nguồn LPG nhập khẩu trên thị trường giao ngay để phân phối lại cho các khách hàng với giá bán bằng chi phí nguồn, chi phí nhập khẩu về đến Việt Nam và các chi phí thực tế khác (nếu có) và không tính lợi nhuận của đơn vị đầu mối.

Trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn các khách hàng nỗ lực cùng PV GAS/PV GAS TRADING để đảm bảo nguồn cung ứng LPG cho thị trường trong tháng 4,5/2026 và liên tục phối hợp chặt chẽ cho các tháng tiếp theo.

Ưu tiên ổn định thị trường

Trong tháng 3/2026, PV GAS đã nhập khẩu 5.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ và gần 38.000 tấn LPG từ Australia. Qua tháng 4, PV GAS dự kiến nhập khẩu thêm gần 48.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ, bên cạnh việc mua bổ sung các chuyến tàu định áp nhỏ hơn trong mỗi tháng, đảm bảo nguồn cung theo yêu cầu của khách hàng.

Các khách hàng đánh giá cao việc cập nhật thông tin kịp thời và năng lực điều phối nguồn hàng của PVGAS/PV GAS TRADING trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là duy trì nguồn cung ổn định. Các khách hàng cũng cho biết sẵn sàng thích ứng với mặt bằng giá mới của thị trường để duy trì nguồn hàng kinh doanh ổn định. Các bên thống nhất tăng cường phối hợp trong thu xếp nguồn, điều hành linh hoạt theo diễn biến thị trường và duy trì cơ chế hợp tác hài hòa lợi ích.

PV GAS đón tàu Clippver Vanguard mang gần 38.000 tấn LPG từ Australia cập cảng Thị Vải ngày 20/3/2026.

PV GAS khẳng định đảm bảo nguồn hàng cho tháng 3 và tháng 4/2026 đồng thời đang triển khai các phương án nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu trong tháng 5. Với vai trò đơn vị dẫn đầu của Petrovietnam, PV GAS cam kết đồng hành cùng thị trường với ưu tiên đảm bảo an ninh năng lượng, không đặt mục tiêu lợi nhuận để chia sẻ rủi ro với khách hàng. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá thế giới tăng nhanh, sự đồng thuận giữa PV GAS và các khách hàng trong việc mua hàng bổ sung, chia sẻ chi phí thể hiện tinh thần hợp tác, hài hòa lợi ích giữa các bên trong giai đoạn khó khăn, đồng thời là nền tảng quan trọng để duy trì và phát triển thị trường LPG trong nước.