Quy định mới về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã, phường

TPO - Theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, tiêu chí phân loại đơn vị hành chính gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chí đặc thù.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 307/2025/NĐ-CP quy định về phân loại đơn vị hành chính.

Theo Nghị định, Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt; các thành phố trực thuộc trung ương còn lại là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I. Đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã được phân thành ba loại; phường, đặc khu được phân thành bốn loại.

quy-dinh-ve-don-vi-hanh-chinh.jpg
Hà Nội, TP.HCM là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt.

Cũng theo Nghị định, việc phân loại đơn vị hành chính được thực hiện bằng phương pháp tính điểm (tối đa 100 điểm và điểm ưu tiên nếu có). Cụ thể cách tính điểm đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh như sau:

Quy mô dân số: Tỉnh từ 2.000.000 người trở xuống được tính 10 điểm; trên 2.000.000 người thì cứ thêm 60.000 người được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 25 điểm (với các tỉnh miền núi áp dụng mức 75% tiêu chuẩn trên)

Về Diện tích tự nhiên, tỉnh có từ 8.000 km2 trở xuống được tính 10 điểm, trên 8.000 km2 thì cứ thêm 200 km2 được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 25 điểm.

Đối với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, các tỉnh có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 10% trở xuống được tính 8 điểm; trên 10% thì cứ thêm 1% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 10 điểm.

Trường hợp không có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương, nếu có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% trở xuống được tính 3 điểm; trên 50% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 8 điểm.

Tỉnh có tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế từ 70% trở xuống được tính 1 điểm; trên 70% thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,5 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm.

dnb-1714826830536416234732-17307076862961381142838.jpg
Quy định phân loại đơn vị hành chính được thực hiện bằng phương pháp tính điểm- 100 điểm

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh từ mức 7% trở xuống được tính 1 điểm; trên 7% thì cứ thêm 0,5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm.

Tỉnh có thu nhập bình quân đầu người từ mức bình quân chung cả nước trở xuống được tính 2 điểm; trên mức bình quân chung cả nước thì cứ thêm 5% được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 3 điểm.

Tỉnh có chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước cấp tỉnh của năm liền kề năm báo cáo thuộc danh sách 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cao nhất cả nước do Bộ Nội vụ công bố được tính 3 điểm; thuộc danh sách 10 tỉnh, thành phố tiếp theo được tính 2 điểm; các tỉnh còn lại được tính 1 điểm.

Trường hợp tỉnh có từ 80 đơn vị hành chính cấp xã trở xuống được tính 2 điểm; trên 80 đơn vị hành chính cấp xã thì cứ thêm 5 đơn vị hành chính được tính thêm 0,25 điểm, nhưng tối đa không quá 5 điểm…

Nghị định nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhận phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và phường, đặc khu loại đặc biệt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, trừ trường hợp quy định trên.

Văn Kiên
