Lật thuyền đi đánh cá, một người tử vong

Hoài Nam
TPO - Chèo thuyền đi đánh cá trên hồ Đại Rai, người đàn ông 43 tuổi ở Hà Tĩnh bị đuối nước tử vong. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Ngày 5/11, lãnh đạo UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị lật thuyền khi đánh bắt cá trên hồ Đại Rai.

"Thi thể của anh Trần Đức M. được tìm thấy lúc rạng sáng nay, gia đình đang tổ chức làm thủ tục mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương", lãnh đạo địa phương cho biết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, chiều 4/11 anh Trần Đức M. (43 tuổi ở phường Bắc Hồng Lĩnh) cùng người em trai chèo thuyền thả lưới đánh bắt cá trên hồ Đại Rai. Đến khoảng 17h, chiếc thuyền không may bị lật, người em bơi được vào bờ, còn anh Trần Đức M. bị mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và một số đội cứu hộ thiện nguyện cùng người dân trên địa bàn đã tổ chức tìm kiếm anh M.

Đến khoảng 0h30 phút ngày 5/11, thi thể của anh M. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Hoài Nam
