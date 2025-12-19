Điểm danh những dự án hứa hẹn tạo đột phá ở Hà Tĩnh

TPO - Cùng với cả nước, Hà Tĩnh có 3 điểm cầu với 6 dự án tổ chức khởi công, khởi động đồng loạt vào sáng 19/12 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup đã khởi động 4 dự án.

Theo đó, Tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi động 4 dự án tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (phường Vũng Áng).

Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal ghi dấu ấn trong lĩnh vực công nghiệp nặng. Với công suất giai đoạn 1 đạt 5-6 triệu tấn/năm, tổng 3 giai đoạn sẽ đạt 20 triệu tấn/năm. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào vận hành năm 2017.

Nhà máy được kỳ vọng sẽ tạo sinh kế cho hàng nghìn nhân sự, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm luyện kim mới của cả nước. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành vào năm 2027, giúp Vingrop tự chủ nguồn thép cho các dự án bất động sản, hạ tầng, sản xuất công nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingrop và hướng tới xuất khẩu.

Ba dự án khác cũng được Tập đoàn Vingroup khởi động sáng nay gồm: Khu đô thị mới Kỳ Trinh (phường Sông Trí), quy mô sử dụng đất hơn 84ha với hệ thống trường học, trung tâm y tế, công viên, khu thương mại và giải trí; Nhà máy điện gió Kỳ Anh công suất 400MW, cung cấp điện năng 1.053,3GWh/năm; Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh, công suất gần 500MW, sản lượng điện dự kiến hơn 1.322 GWh/năm.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng giám đốc Công ty VinMetal, cho biết, dự án Nhà máy thép VinMetal, Nhà máy điện gió Kỳ Anh, Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Khu đô thị phường Sông Trí tại Hà Tĩnh là 4 trong số các dự án được triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng Giám đốc Công ty VinMetal phát biểu tại lễ khởi động.

Tại lễ khởi động, ông Trần Báu Hà - Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc khởi động các dự án tại buổi lễ trọng thể ngày hôm nay là dấu mốc quan trọng trong triển khai, hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tạo tiền đề đưa Hà Tĩnh phát triển đột phá bền vững trong thời gian tới.

Ông Trần Báu Hà cũng tin tưởng với sự đồng hành, quyết liệt của chính quyền, sự nỗ lực, quyết tâm của doanh nghiệp và sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân, các dự án sẽ sớm hoàn thành đi vào sản xuất, góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo động lực mới cho Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại sự kiện.

Cùng ngày tại Hà Tĩnh cũng khởi công hai dự án khác gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh, công trình văn hoá trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2025-2030 với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Diện tích quy hoạch dự án khoảng 2,28ha, gồm khối nhà chính 4 tầng và các hạng mục khác trên tổng diện tích 12.990m2.

Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh được khởi công vào sáng cùng ngày.

Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1 tại xã Tiên Điền có tổng mức đầu tư 549,5 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 45,54ha. Khu đô thị được xác định là một trong những hạt nhân phát triển đô thị phía Bắc của tỉnh, góp phần mở rộng không gian, kết nối chuỗi dịch vụ, du lịch ven sông Lam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn khu vực.