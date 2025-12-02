Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên khẩn cấp ra đề bài cho các dự án chống ngập

TPO - Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu triển khai các dự án chống ngập theo quy trình rút gọn để đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn vừa đi kiểm tra thực địa khu vực phường Phan Đình Phùng để xử lý tình trạng ngập úng cục bộ do mưa.

Theo báo cáo, với lượng mưa từ 70–90mm/giờ trên địa bàn phường có nhiều điểm đã ứ đọng. Với lượng mưa trên 100mm/giờ, có thể gây ngập sâu, thời gian tiêu thoát kéo dài 2–3 giờ.

Trong đó, khu vực trung tâm tỉnh có 6 điểm ngập úng thường xuyên trong mùa mưa. Tuy nhiên, 4 trục tiêu thoát ra sông Cầu dài hơn 10km đều bị hẹp dòng, bồi lắng, ùn tắc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra điểm ngập úng tại nút giao Thịnh Đán; điểm ngập úng đường Bắc Sơn, Đại học Thái Nguyên; điểm ngập úng ngõ 41, đường Minh Cầu; khu vực suối Đầm đục Đầm xanh đoạn qua tổ dân phố 37, phường Phan Đình Phùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn và đoàn công tác tại buổi thực địa.

Ông Vương Quốc Tuấn cho rằng, việc khắc phục ngập úng không chỉ là yêu cầu dân sinh cấp bách mà còn là nhiệm vụ cần triển khai ngay với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Sở Xây dựng nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh ban hành tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng khẩn cấp để tạo khung pháp lý triển khai nhanh các hạng mục chống ngập. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai dự án khẩn cấp theo quy trình rút gọn, làm rõ phương án kỹ thuật, kinh phí, cơ chế huy động nguồn lực và phân công cụ thể các lực lượng.

Đối với phường Phan Đình Phùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân có công trình lấn chiếm trên phạm vi 3 con suối (Làng Đanh, Cống Ngựa, Đầm đục Đầm xanh) tự giác tháo dỡ, trả mặt bằng thực hiện dự án. Các đơn vị huy động lực lượng thi công ngày đêm, 3 ca 4 kíp, nạo vét toàn bộ hệ thống suối, cống, mở rộng cửa thu, cửa xả, xử lý triệt để các điểm nghẽn.

Khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong đợt mưa lũ tháng 10

Ông Vương Quốc Tuấn cũng giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Linh trực tiếp bám sát hiện trường, bảo đảm thi công không gián đoạn và mang lại hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, ông Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên còn giao cơ quan liên quan nghiên cứu thiết kế phương án điều tiết nước vào hồ điều hòa và ứng dụng công nghệ vi sinh của Nhật Bản trong xử lý môi trường nước tại các hồ.

Trước đó, trong đợt mưa lũ đầu tháng 10/2025, Thái Nguyên đã bị thiệt hại nặng với 200.000 căn nhà bị ngập; gần 10.500 ha cây trồng bị ngập, hư hỏng; 1.203 điểm giao thông bị sạt lở, ngập úng; 135 điểm trường bị ảnh hưởng; nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt (ô tô, tủ lạnh, xe máy, ti vi....) của người dân bị ngập, hư hỏng...Tổng thiệt hại ước tính khoảng 12.200 tỷ đồng.

Để giảm thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất chủ trương đầu tư Dự án hệ thống công trình chống ngập lụt trung tâm tỉnh và xây mới cầu Gia Bẩy. Tổng nguồn vốn dự kiến đầu tư cho dự án trên là hơn 22.900 tỷ đồng.