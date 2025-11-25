Hà Nội thông báo mở bán 2 dự án nhà ở xã hội, giá từ 14,5 triệu đồng/m2

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo mở bán dự án nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 trong tháng 12/2025 với giá bán khoảng 14,5 triệu đồng/m².

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố công khai thông tin Công trình nhà ở xã hội tại các ô đất СТ-05, СT-06 thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh (nay là xã Quang Minh), Hà Nội sau khi khởi công. Cả hai dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đầu tư xây dựng.

Trong đó quy mô dự án Nhà ở xã hội CT-05: Diện tích đất xây dựng công trình: 2.513 m2; Mật độ xây dựng: 32,6%; Tổng diện tích sàn xây dựng: 14.093 m2 (bao gồm diện tích tầng tum thang kỹ thuật); Tầng cao công trình: 6 tầng; Số căn hộ nhà ở xã hội: 140 căn; Quy mô dân số: 445 người.

Về quy mô xây dựng, dự án nhà ở xã hội CT-05 có 122 căn, gồm 89 căn để bán, ngoài ra có 33 căn hộ cho thuê, diện tích các căn hộ từ 56 - 68m2.

Một dự án NOXH của HUD trên địa bàn huyện Mê Linh cũ

Về quy mô dự án Nhà ở xã hội CT-06: Diện tích đất xây dựng công trình: 2.513 m2; Mật độ xây dựng: 32,6%; Tổng diện tích sàn xây dựng: 14.093 m2 (bao gồm diện tích tầng tum thang kỹ thuật); Tầng cao công trình: 6 tầng; Số căn hộ nhà ở xã hội: 140 căn; Quy mô dân số: 445 người.

Dự án nhà ở xã hội CT-06 cũng có tổng số căn hộ xây dựng là 122 căn, trong đó 89 căn để bán, 33 căn cho thuê, diện tích các căn hộ từ 56 - 68m2.

Hai dự án nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 4/2026.

Về giá nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Hà Nội xác định mức giá bán và giá cho thuê của từng dự án như sau: Tại dự án nhà ở xã hội CT-05, giá bán được xác định theo văn bản số 1279 ngày 21/2/2025 là 14,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT), mức phí bảo trì là 278.158 đồng/m2. Như vậy, giá bán nhà tại dự án nhà ở xã hội CT-05 từ 817,6 - 992,8 triệu đồng/căn hộ.

Còn giá cho thuê tại dự án nhà ở xã hội CT-05 là 48.766 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT và chi phí bảo trì).

Đối với dự án CT-06, giá bán và cho thuê được Sở Xây dựng Hà Nội xác định theo văn bản số 1278 ngày 21/2/2025 là 14,52 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT), phí bảo trì 276.614 đồng/m2 và giá cho thuê là 47.918 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT và chi phí bảo trì). Giá bán căn hộ tại dự án sẽ từ 813,1 - 987,3 triệu đồng/căn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, người dân có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội tại hai dự án nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Kinh doanh - Ban Quản lý dự án số 12 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Địa chỉ tại nhà 21, 22 lô BT*-02, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, Hà Nội.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại hai dự án CT-05 và CT-06 dự kiến trong tháng 12/2025.