Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hà Nội thông báo mở bán 2 dự án nhà ở xã hội, giá từ 14,5 triệu đồng/m2

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo mở bán dự án nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 trong tháng 12/2025 với giá bán khoảng 14,5 triệu đồng/m².

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố công khai thông tin Công trình nhà ở xã hội tại các ô đất СТ-05, СT-06 thuộc Dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh (nay là xã Quang Minh), Hà Nội sau khi khởi công. Cả hai dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đầu tư xây dựng.

Trong đó quy mô dự án Nhà ở xã hội CT-05: Diện tích đất xây dựng công trình: 2.513 m2; Mật độ xây dựng: 32,6%; Tổng diện tích sàn xây dựng: 14.093 m2 (bao gồm diện tích tầng tum thang kỹ thuật); Tầng cao công trình: 6 tầng; Số căn hộ nhà ở xã hội: 140 căn; Quy mô dân số: 445 người.

Về quy mô xây dựng, dự án nhà ở xã hội CT-05 có 122 căn, gồm 89 căn để bán, ngoài ra có 33 căn hộ cho thuê, diện tích các căn hộ từ 56 - 68m2.

image.jpg
Một dự án NOXH của HUD trên địa bàn huyện Mê Linh cũ

Về quy mô dự án Nhà ở xã hội CT-06: Diện tích đất xây dựng công trình: 2.513 m2; Mật độ xây dựng: 32,6%; Tổng diện tích sàn xây dựng: 14.093 m2 (bao gồm diện tích tầng tum thang kỹ thuật); Tầng cao công trình: 6 tầng; Số căn hộ nhà ở xã hội: 140 căn; Quy mô dân số: 445 người.

Dự án nhà ở xã hội CT-06 cũng có tổng số căn hộ xây dựng là 122 căn, trong đó 89 căn để bán, 33 căn cho thuê, diện tích các căn hộ từ 56 - 68m2.

Hai dự án nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý 4/2026.

Về giá nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Hà Nội xác định mức giá bán và giá cho thuê của từng dự án như sau: Tại dự án nhà ở xã hội CT-05, giá bán được xác định theo văn bản số 1279 ngày 21/2/2025 là 14,6 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT), mức phí bảo trì là 278.158 đồng/m2. Như vậy, giá bán nhà tại dự án nhà ở xã hội CT-05 từ 817,6 - 992,8 triệu đồng/căn hộ.

Còn giá cho thuê tại dự án nhà ở xã hội CT-05 là 48.766 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT và chi phí bảo trì).

Đối với dự án CT-06, giá bán và cho thuê được Sở Xây dựng Hà Nội xác định theo văn bản số 1278 ngày 21/2/2025 là 14,52 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT), phí bảo trì 276.614 đồng/m2 và giá cho thuê là 47.918 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT và chi phí bảo trì). Giá bán căn hộ tại dự án sẽ từ 813,1 - 987,3 triệu đồng/căn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, người dân có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội tại hai dự án nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Kinh doanh - Ban Quản lý dự án số 12 thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Địa chỉ tại nhà 21, 22 lô BT*-02, Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, Hà Nội.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại hai dự án CT-05 và CT-06 dự kiến trong tháng 12/2025.

Trần Hoàng
#Dự án nhà ở xã hội Hà Nội #Giá bán nhà xã hội 2025 #Dự án khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 #Chính sách nhà ở xã hội HUD #Thông tin căn hộ xã hội Hà Nội #Quy trình đăng ký mua nhà xã hội #Giá thuê nhà xã hội Hà Nội #Phân bổ căn hộ xã hội #Thời gian dự kiến bàn giao nhà

Xem thêm

Cùng chuyên mục