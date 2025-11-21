Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hà Nội: Bốc thăm online xác định người được mua nhà ở xã hội

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khách hàng sẽ thực hiện bốc thăm mua, thuê mua NOXH theo hình thức trực tuyến vào ngày 24/11. Mỗi khách hàng chỉ được bốc thăm 1 lần duy nhất. Nếu phiếu trúng, khách hàng sẽ đặt cọc và làm thủ tục mua, thuê mua căn hộ NOXH.

Liên quan đến dự án Nhà ở xã hội (NOXH) Rice Long Châu, Liên danh chủ đầu tư vừa gửi thông tin khách hàng về kế hoạch bốc thăm căn hộ.

Theo kế hoạch, Liên danh chủ đầu tư sẽ tổ chức bốc thăm mua căn hộ vào ngày 24/11 và chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 từ 8h15 đến 8h45 gồm các đối tượng ưu tiên bốc thăm. Đợt 2 từ 9h đến 11h cùng ngày, các đối tượng còn lại sẽ thực hiện bốc thăm.

Khách hàng sẽ thực hiện bốc thăm theo hình thức trực tuyến qua đường Link sẽ được chủ đầu tư gửi tới email khách hàng trước giờ bốc thăm ngày 24/11. Mỗi khách hàng chỉ được bốc 1 lần duy nhất.

Có 2 loại phiếu, bao gồm phiếu trúng (trúng quyền mua/thuê mua) và phiếu trắng (không trúng quyền mua/thuê mua căn hộ).

image-1.jpg
Dự án Nhà ở xã hội Rice Long Châu đang được xây dựng

Sau khi khách hàng trúng quyền mua, sẽ thực hiện đặt cọc 50 triệu đồng cho chủ đầu tư. Sau đó, sẽ thực hiện ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (Rice Long Châu) gồm 3 khối nhà cao 22 tầng có ký hiệu CT1, CT2, CT3 (không bao gồm tầng hầm và tum thang) với tổng số 1.951 căn. Trong đó, 1.765 căn để bán và 186 căn thuê mua. Các căn hộ có diện tích từ 32,31m2 đến 69.9m2.

Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Him Lam Thủ đô và Công ty cổ phần BIC Việt Nam thực hiện.

Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có kinh phí bảo trì). Giá thuê mua trung bình: 346.701 đồng/tháng/m2 (đã bao gồm VAT).

Đây là dự án NOXH đầu tiên tại Hà Nội chủ đầu tư thực hiện nhận hồ sơ online. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận hồ sơ đã gặp phản ứng của khách hàng do hàng nghìn người không thể nộp được hồ sơ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư yêu cầu thêm một số giấy tờ ngoài quy định với lý do đảm bảo khách quan, công bằng, ngăn trục lợi từ NOXH.

Thanh Hiếu
#Nhà ở xã hội #bốc thăm #Hồ sơ online #Tiếp nhận hồ sơ #Hà Nội #Rice Long Châu]

Xem thêm

Cùng chuyên mục