Xã hội

Lâm Đồng:

Cưỡng chế resort rộng 6,6ha, xây trái phép ở danh thắng Đồi cát bay Mũi Né

Thái Lâm
TPO - Lực lượng chức năng phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đang tiến hành cưỡng chế, buộc 2 cá nhân tháo dỡ công trình và khôi phục hiện trạng hơn 6,6ha đất công bị lấn chiếm, xây dựng trái phép tại danh thắng Đồi cát bay Mũi Né.

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã triển khai quyết định cưỡng chế, buộc 2 cá nhân khắc phục hậu quả hành vi lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép trong khu vực danh thắng quốc gia Đồi cát bay Mũi Né.

z7208687468925-30ff43834ff0f49640b9e883701a60fc.jpg
Lực lượng chức năng tháo dỡ các công trình vi phạm.

Theo hồ sơ, từ cuối năm 2019, tình trạng mua bán đất công bằng giấy viết tay tại khu vực này đã diễn ra tràn lan. Sau đó, các đối tượng đưa máy móc cơ giới vào san ủi, dựng công trình kiên cố, hình thành khu nghỉ dưỡng trái phép. Tổng diện tích đất công bị lấn chiếm có thời điểm lên tới gần 7,5 héc-ta (ha), trong đó bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bà Nguyễn Thị Thùy Trang chiếm hơn 6,6ha.

mui-ne.jpg
Các công trình xây dựng trái phép cạnh đồi cát Mũi Né. Ảnh: PN.

Trên phần đất này, lực lượng chức năng ghi nhận có ít nhất 7 căn nhà kiên cố, 2 hồ bơi lớn, cây xanh bao quanh, hệ thống điện mặt trời và nước sạch quy mô như một resort khép kín.

z7208687461262-ca5fc7b8ab759cf57bc52273c3800ee5.jpg
Khu đất bị lấn chiếm được xây dựng như một resort khép kín.

Trước tình trạng đất công bị lấn chiếm kéo dài, tháng 12/2022, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) đã có công văn khẩn yêu cầu kiểm tra và xử lý vụ việc. Đến tháng 6/2025, HĐND phường Mũi Né đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường đối với ông Bùi Ngọc Lâm - người bị xác định buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng, để xảy ra vi phạm kéo dài.

Đến tháng 10/2025, UBND phường Mũi Né cũng đã tổ chức cưỡng chế một trường hợp khác lấn chiếm hơn 7.000m² đất công tại khu vực đồi cát bay.

Thái Lâm
#đất công #Mũi Né #đồi cát bay #vi phạm đất đai #cưỡng chế #Lâm Đồng

