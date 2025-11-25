Hà Nội: Cưỡng chế thu hồi đất 142 hộ để triển khai dự án Cụm công nghiệp

TPO - Đến ngày 25/11, vẫn còn 142 hộ gia đình và cá nhân không đồng ý giao đất thực hiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng, buộc UBND xã Tây Phương phải tổ chức cưỡng chế theo phương án được phê duyệt.

Ngày 25/11/2025, UBND xã Tây phương (Hà Nội) đã tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 142 hộ dân không chấp hành Quyết định thu hồi đất để triển khai dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng (xã Tây Phương).

Lực lượng chức năng xã Hữu Bằng cưỡng chế thu hồi đất của 142 hộ dân để thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng

Tại buổi cưỡng chế, UBND xã đã thông báo các quyết định cưỡng chế, thu hồi đất đối với từng trường hợp cụ thể. Sau đó, lực lượng chức năng cùng máy móc, thiết bị đã tổ chức cưỡng chế theo quy định.

UBND xã Tây Phương cho biết, dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng là dự án trọng điểm đã được phê duyệt theo các Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/01/2025 của UBND TP. Hà Nội và Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Thạch Thất (cũ).

Đây là dự án quan trọng nhằm sắp xếp mặt bằng sản xuất cho làng nghề Hữu Bằng. Dự kiến, khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, từng bước hiện đại hóa làng nghề, giảm ô nhiễm môi trường và tạo điều kiện mở rộng không gian sản xuất.

Thời gian qua, xã Tây Phương đã thực hiện tuyên truyền, vận động, đối thoại, đồng thời chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định. Tuy nhiên, vẫn có 142 hộ gia đình và cá nhân vẫn không chấp hành, buộc chính quyền phải ban hành các quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế theo phương án được phê duyệt.

Thời gian tới, UBND xã Tây Phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng sớm đi vào hoạt động.