Dàn trai xinh, gái đẹp 'đốt nóng' VPBank Hanoi International Marathon 2025 trước giờ xuất phát

Khu vực phát bib và racekit của VPBank Hanoi International Marathon 2025 trở thành điểm hẹn sôi động của hàng nghìn vận động viên và các KOL trẻ trung đến check-in, khởi động giải chạy mang tính biểu tượng của Hà Nội.

Từ đầu giờ chiều 24/10, khu vực phát bib VPBank Hanoi International Marathon 2025 (VPIM 2025) tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã nhộn nhịp hàng nghìn runner đổ về nhận racekit. Các bạn trẻ trong trang phục thể thao rực rỡ tạo nên bầu không khí phấn khởi, sẵn sàng cho hành trình chinh phục 5km - 10km - 21km - 42km vào rạng sáng chủ nhật (26/10) này.

Không gian nhận bib nhanh chóng trở thành địa điểm “check-in” yêu thích của dàn trai xinh gái đẹp. Giữa không gian trang trí bắt mắt và nhạc nền sôi động, các runner tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp trong thời điểm Hà Nội đang mùa đẹp nhất trong năm.

“Đây là lần đầu mình chạy giải Hà Nội, và không khí mùa thu thật sự rất đặc biệt. Không khí ở khu vực nhận bib đông nhưng cực kỳ vui,” bạn Minh Anh - một vận động viên đến từ Đà Nẵng chia sẻ. Cô cho biết đã “xếp lịch” cả tháng chỉ để được chạy giữa lòng phố cổ trong mùa đẹp nhất năm.

Giải chạy năm nay thu hút lượng lớn “chân chạy” từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham dự, không ít runner bay nửa vòng trái đất để đến với VPIM 2025, tận hưởng cung đường chạy trong mơ của các vận động viên.

Các bạn trẻ hào hứng chụp ảnh tại khu triển lãm với nhiều hoạt động đồng hành cùng giải chạy, trước khi bước vào thi đấu chính thức. Cung đường năm nay đi qua hơn 30 địa danh nổi tiếng và mang tính biểu tượng của Hà Nội. Giữa mùa thu Hà Nội, mỗi bước chạy là một lần cảm nhận “Hanoi Vibes” - nhịp sống nhẹ nhàng, cổ kính và đầy cảm hứng.

Là giải chạy thường niên uy tín bậc nhất tại Việt Nam, VPIM 2025 thu hút nhiều gương mặt quen thuộc của các cung đường marathon. Các KOL, influencer và cộng đồng fitness, lifestyle tại Hà Nội liên tục đăng tải liên tục về trải nghiệm tại VPIM 2025, góp phần đẩy sức nóng sự kiện lên mạng xã hội những ngày cận giải.

Ban tổ chức tiếp tục phát bib và vật phẩm sẽ diễn ra liên tục đến hết 17h ngày 25/10, tại tuyến phố đi bộ Hồ Gươm - nơi cũng sẽ trở thành trung tâm của chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày từ 24 - 26/10, bao gồm Marathon Expo, trải nghiệm thể thao, nghệ thuật đường phố và đêm nhạc VPBank Prime Night bùng nổ diễn ra tối 24/10.

Nhiều runner cho biết, bộ racekit năm nay “đáng đồng tiền bát gạo”. Ban tổ chức trang bị cho mỗi vận động viên áo thi đấu cao cấp từ Coolmate và nhiều vật phẩm hữu ích từ 30 nhà tài trợ giải chạy. Không chỉ là phần thưởng tinh thần, đó còn là cách VPBank khẳng định cam kết đồng hành chăm sóc thể chất và tinh thần cho mỗi vận động viên.

Với quy mô lên tới hơn 11.000 vận động viên và chuỗi hoạt động thể thao, âm nhạc, văn hóa đi cùng, VPBank Hanoi International Marathon 2025 được kỳ vọng mang lại nguồn năng lượng mới cho kinh tế - du lịch - văn hóa Hà Nội, thu hút du khách, kết nối bạn bè quốc tế và góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam năng động, hiện đại và tràn đầy sức sống.