Cặp song sinh Thảo My - Thảo Vy giúp đội tuyển bóng rổ Việt Nam thắng trận ra quân giải vô địch châu Á

TPO - Hai chị em Thảo My và Thảo Vy vừa đạo diễn nên chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển bóng rổ Việt Nam trước Iran ở FIBA 3x3 Asia Cup 2025 - Giải vô địch bóng rổ 3x3 châu Á đang diễn ra ở Singapore.

Trong trận đấu vừa kết thúc, Việt Nam với Thảo My, Thảo Vy và Tiểu Duy đã vấp phải thử thách lớn từ các cô gái Iran. Đối thủ nhanh nhẹn, phòng ngự tốt khiến những pha tấn công của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Thậm chí sau mạch lên điểm ấn tượng ban đầu, Việt Nam đã bị dẫn ngược 5-6.

Nhưng bằng khả năng tung ra những cú ném xa chuẩn xác, đồng thời tích cực giành bóng mà Thảo My và Thảo Vy đã giúp đội tuyển Việt Nam ngược dòng thành công. Các cú ném xa ăn điểm liên tiếp giúp Việt Nam tạo ra khoảng cách an toàn so với đối thủ.

Đến khi trận đấu còn 1,5 giây, tỷ số là 17-16 nghiêng về Việt Nam. Thời điểm đó, cơ hội dành cho Iran gần như đã hết nhưng Việt Nam vẫn ghi thêm được 2 điểm để kết thúc trận đấu với chiến thắng 19-16.

Trong tổng số điểm của đội tuyển, hai chị em Thảo My và Thảo Vy đã chiếm tới 18 điểm. Điểm số còn lại do Tiểu Duy khi cô lay-up thành công trong một pha bóng không bị ai kèm. Thống kê này cho thấy vai trò không thể thay thế của chị em nhà Trương ở đội tuyển bóng rổ 3 người Việt Nam. Các bình luận viên nước ngoài khi xem màn thể hiện của Thảo My và Thảo Vy cũng phải thốt lên những từ có cánh để dành tặng họ, đặc biệt dùng cụm từ “Mega Truong” để nói lên sự xuất sắc trong các cú ném xa đến từ Thảo My và Thảo Vy.

Chính Thảo My và Thảo Vy cũng góp phần lớn giúp bóng rổ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch SEA Games (32). Tại giải vô địch châu Á 2025 đang diễn ra, đội tuyển Việt Nam kỳ vọng có thể tiếp tục viết nên những cột mốc mới với Thảo My và Thảo Vy.