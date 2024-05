Sở hữu ba cầu thủ trên 2 mét, Saigon Heat lần đầu lên ngôi tại giải bóng rổ 3x3.EXE Premier Vietnam

TPO - Sau hai chặng đấu đầu tiên chưa được ưng ý, Saigon Heat đã thẳng tiến đến chức vô địch chặng 3 giải bóng rổ 3x3.EXE Premier Vietnam nhờ sự áp đảo của bộ ba cầu thủ cao trên 2 mét.

Tuần thứ hai của giải bóng rổ 3x3.EXE Premier Vietnam chứng kiến sự biến động mạnh mẽ trong lực lượng của các đội bóng. Cục diện giải đấu từ đó cũng trở nên khó lường hơn bao giờ hết bởi khoảng cách giữa các đội đã được rút ngắn đáng kể.

Đội có sự bứt phá bất ngờ nhất chính là Kirabase.EXE, chủ nhân của vị trí cuối bảng sau 2 chặng đầu tiên. Tưởng như các cầu thủ của Đài Bắc Trung Hoa đến Việt Nam với mục đích giao lưu là chính nhưng đến chặng 3, họ đã cho thấy một bộ mặt khác hẳn với sự xuất hiện của cầu thủ Lu Shih Liu, cao 1,93m, được xem mảnh ghép giúp đội bóng đến từ Đài Bắc Trung Hoa hoàn thiện lối chơi.

Ngay từ trận đấu đầu tiên, họ đã gây sốc khi giành chiến thắng trước nhà vô địch chặng 1 - Kuala Lampur.EXE. Tiếp đến họ nhanh chóng đánh bại Next Level Basketball.EXE của Việt Nam, thẳng tiến vào vòng bán kết với ngôi vị nhất bảng A.

Cục diện bảng B không quá khó đoán khi hai đội bóng hàng đầu là Saigon Heat.EXE và Shanghai Surtai.EXE tỏ ra quá vượt trội trước một BGrow Dreamers.EXE sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng.

Tâm điểm của bảng B là trận thư hùng giữa Saigon Heat.EXE và Shanghai Surtai.EXE, trận đấu được coi là màn kiểm chứng thực lực của "Ông ba mươi" với sự xuất hiện của ngoại binh mới Jevonnie Scott cao 2,01m. Quả thực, Saigon Heat.EXE mạnh lên trông thấy và khiến nhà vô địch chặng 2 Shanghai Surtai.EXE phải nhận thất bại ở trận ra quân.

Sở hữu ba tòa tháp cao trên 2 mét là Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Chrison Briggs và Jevonnie Scott, Saigon Heat.EXE khiến cho cả giải đấu không kịp trở tay. Ở trận bán kết, dù đã rất nỗ lực nhưng Kuala Lampur.EXE không còn có thể tạo nên bất ngờ trước "Ông ba mươi" và phải dừng chân với tỉ số 17-21.

Ở trận bán kết còn lại, "hiện tượng" Kirabase.EXE đã bị giải mã bởi một Shanghai Surtai.EXE kinh nghiệm vượt trội. Thời điểm Kirabase.EXE bắt được nhịp độ và bám sát với tỷ số 10-12, cầu thủ giàu kinh nghiệm Marko Milakovic lên tiếng giúp Shanghai Surtai.EXE bứt tốc để giành chiến thắng 21-11, qua đó góp mặt tại chung kết lần thứ hai liên tiếp.

Bước vào trận chung kết, Shanghai Surtai.EXE cho thấy tại sao họ là một đội bóng đáng gờm. Kinh nghiệm, bản lĩnh đã giúp họ duy trì một thế trận cân bằng trước đội hình khủng của Saigon Heat. Trận đấu giằng co từ đầu đến cuối và chạm đến cột mốc sát sao 19-19.

Khi những "người khổng lồ" của hai đội loay hoay tìm cách kết thúc trận đấu thì cũng là thời điểm tay ném Võ Kim Bản lạnh lùng lên tiếng. Trong thời khắc quyết định, Kim Bản đã khéo léo câu được hai quả ném phạt để rồi bình tĩnh thực hiện thành công từng quả một, qua đó kết thúc trận đấu với tỉ số 21-19. Chức vô địch chặng 3 giải 3x3.EXE Premier Vietnam chính thức thuộc về Saigon Heat.EXE.

Tiếp đến, chặng 4 giải 3x3.EXE Premier Vietnam sẽ diễn ra từ 16h ngày 26/6 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương và được tường thuật trực tiếp trên ON plus, Fanpage của VBA, Youtube của ON Bóng Rổ và 3x3.EXE OFFICIAL.