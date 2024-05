'Tấm vé vàng' đến đấu trường ONE Championship cho Muay Việt Nam

TPO - Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 6 tỷ đồng cùng 2 bản hợp đồng thi đấu tại đấu trường ONE Championship danh giá, Muay Thai Rampage x Road To ONE hiện chính là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, đồng thời mở ra con đường tương lai và sự nghiệp mới đầy hứa hẹn cho võ sĩ Việt.