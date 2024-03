Hạ knock-out đối thủ, võ sĩ Việt Nam ra mắt ấn tượng tại đấu trường ONE Championship

TPO - Tối 29/3, võ sĩ Trần Quốc Tuấn giành chiến thắng đầu tiên tại sự kiện ONE Friday Fights 57 của ONE Championship - một trong những giải đấu võ thuật lớn nhất thế giới, đồng thời bỏ túi số tiền thưởng 250 triệu đồng với giải thưởng "Màn trình diễn ấn tượng nhất".

Thi đấu ở hạng cân 69kg, đối thủ của Trần Quốc Tuấn là võ sĩ người Nhật Bản Yuya Yonishi. Sau màn thăm dò đầu trận, võ sĩ Việt Nam không giấu giếm ý đồ kết thúc trận đấu sớm bằng hàng loạt pha ra đòn mạnh mẽ khiến đối thủ nằm sàn hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên võ sĩ Nhật Bản vẫn có thể trụ lại.

Sang hiệp 2, Yonishi tiếp tục phải hứng chịu cơn mưa đòn đến từ Trần Quốc Tuấn. Tình thế suýt bị lật ngược khi Trần Quốc Tuấn bất ngờ để lộ sơ hở và bị dính một cú knock-out. Mặc dù vậy, võ sĩ Việt Nam vẫn có thể đứng dậy, giữ vững tinh thần để tung hết sức khi bước vào hiệp cuối.

Hiệp 3 Trần Quốc Tuấn tiếp tục thể hiện sự áp đảo, những cú tay phải của kiện tướng Muay Việt Nam càng lúc càng uy lực, đẩy võ sĩ Nhật Bản đến giới hạn chịu đựng. Cuối cùng, cú body punch (hướng vào thân) giữa hiệp 3 đã ấn định chiến thắng bằng knock-out kỹ thuật cho võ sĩ của Việt Nam.

Ấn tượng với màn trình diễn bùng nổ của Trần Quốc Tuấn, CEO Chatri Sityodtong của ONE trao tặng cho anh phần thưởng Performance of the night (Màn trình diễn ấn tượng nhất) trị giá 10.000 USD (gần 246 triệu đồng).

Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, Trần Quốc Tuấn gửi lời cảm ơn đến các huấn luyện viên và đồng đội tại câu lạc bộ Saigon Sports Club và công ty đại diện Shadow Entertainment đã hỗ trợ tập luyện và cho anh cơ hội thi đấu tại võ trường đối kháng lớn nhất thế giới.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Trần Quốc Tuấn tại đấu trường ONE. Trước đó vào năm 2019 một đại diện khác của Việt Nam là võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã giành chiến thắng hai lần tại đấu trường này.

Sắp tới đây, vào ngày 7/6, Duy Nhất sẽ tái xuất tại đấu trường ONE, đối đầu với võ sĩ Johan "Jojo" Ghazali, người mang 2 quốc tịch Malaysia và Mỹ. Theo thống kê của trang chủ ONE FC, Ghazali đã thắng ở 5 trận gần nhất tại các sự kiện của ONE trong năm 2023.

Về Trần Quốc Tuấn, võ sĩ sinh năm 1995 từng là kiện tướng Muay quốc gia. Tháng 9/2023, anh giành phần thưởng 5.000 USD tại giải đấu One King Victory In Pride ở hạng cân 68 kg sau khi hạ gục các võ sĩ đến từ Anh, Uzbekistan và Nga.

ONE Championship là một tổ chức võ thuật tổng hợp (MMA) tại châu Á, có trụ sở tại Singapore. Được thành lập từ năm 2011, ONE đã phát triển phi mã, đưa võ thuật tổng hợp trở nên phổ biến toàn cầu và được định giá 1 tỷ USD, là đối trọng với tổ chức UFC ở Mỹ.