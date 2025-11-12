Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều khu dân cư ở Đồng Nai ngập cả mét, cụ bà được cứu kịp thời giữa biển nước

Mưa lớn sáng nay khiến nhiều khu dân cư ở Đồng Nai ngập nặng, học sinh bì bõm lội nước. Trong đó, có một cụ bà mắc kẹt trong vùng nước ngập cả mét được cứu kịp thời.

Ngày 12/11, mưa lớn kéo dài từ đêm qua khiến nhiều khu dân cư ở các địa phương như xã Gia Kiệm, xã Dầu Giây và phường Long Khánh… bị ngập nặng, giao thông tê liệt, người dân phải bì bõm di chuyển trong dòng nước đục ngầu.

w-ngap-dong-nai-6-1554-2.jpg
Nhiều khu dân cư ngập nặng, người dân phải lội bì bõm trong vùng nước ngập.
w-ngap-dong-nai-1-1556.jpg
w-ngap-dong-nai-1555.jpg

Ghi nhận của PV VietNamNet, lúc 11h cùng ngày, tại khu vực phía sau nhà thờ Phúc Nhạc (xã Gia Kiệm), nước ngập sâu hơn nửa bánh xe máy, nhiều đoạn đường trở thành “biển nước”. Người dân phải dắt xe, lội nước giữa dòng nước chảy xiết để về nhà.

w-ngap-dong-nai-2-1557.jpg
Nhiều phụ huynh phải dìu học sinh qua đoạn ngập.

Nhiều học sinh tan học buổi trưa cũng phải bì bõm lội nước về nhà, có em được phụ huynh dìu qua đoạn nước sâu để tránh bị trượt ngã. Một số phụ huynh phải quay đầu xe, chọn đường vòng xa hơn do các tuyến chính ngập nặng.

Theo bà Nguyễn Thị Liên (người dân xã Gia Kiệm), tình trạng ngập tại khu vực này nhiều năm rồi mới tái diễn. Trước đây khu vực này ít ngập, nhưng mấy năm gần đây nước từ các suối đổ về không thoát kịp nên mới ngập nặng như vậy.

“Sáng nay nước dâng càng lúc càng cao, chỉ một lúc là cả đường biến thành sông”, bà Liên chia sẻ.

w-ngap-dong-nai-5-1558.jpg
Một nhà dân bị ngập sâu gần cả mét.

Tương tự, tại một số hộ dân ven suối ở xã Gia Kiệm, lúc hơn 7h cùng ngày, nước dâng cao gần 1m tràn vào nhà, làm ướt đồ đạc, nhiều gia đình phải di chuyển vật dụng lên cao để tránh hư hỏng. Một số hộ dân phải nhờ hàng xóm hỗ trợ kê giường, tủ và tạm di dời sang khu vực cao hơn.

Còn tại phường Long Khánh, nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Hồ Thị Hương… bị ngập sâu từ 30-50cm. Một số hộ dân ở khu phố Bàu Trâm chịu ảnh hưởng khi nước tràn vào nhà khiến đồ đạc, vật dụng sinh hoạt bị ướt.

ngap-dong-nai-4-1559.jpg
Nhiều đơn vị kịp thời hỗ trợ cụ bà ra khỏi vùng ngập sâu an toàn. Ảnh: L.K

Đặc biệt, lực lượng dân quân phối hợp cùng công an phường đã kịp thời hỗ trợ đưa một cụ bà ở khu phố 21 (phường Long Khánh) ra khỏi vùng ngập sâu.

Vietnamnet
