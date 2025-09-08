Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ TP Huế với biển, đảo quê hương

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thành Đoàn Huế đã tổ chức hành trình “Tuổi trẻ thành phố Huế với biển, đảo quê hương” tại tỉnh Quảng Trị, với nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội và giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên.

Trong hành trình kéo dài qua hai ngày 6 và 7/9, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm đặc khu Cồn Cỏ và di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị; tổ chức lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại cột cờ Cồn Cỏ; tham quan nhiều di tích, địa điểm ý nghĩa gắn với lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

hanh-trinh-bien-dao-que-huong-3.jpg
Năm thứ ba liên tiếp, Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP Huế tổ chức hành trình “Tuổi trẻ thành phố Huế với biển, đảo quê hương﻿”.

Đáng chú ý, hành trình đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, gồm trao tặng công trình thanh niên Tự hào lá cờ Tổ quốc, công trình Đường hoa thanh niên cho ngư dân và chính quyền địa phương; tặng 23 suất học bổng và nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 20 bộ đèn năng lượng mặt trời cho Trạm Rada 540, với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng.

hanh-trinh-bien-dao-que-huong-2.jpg
Dâng hương tưởng niệm﻿ các anh hùng liệt sĩ.

Anh Nguyễn Thanh Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Huế, cho biết, sau ba năm liên tiếp tổ chức, hành trình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho đoàn viên, thanh niên.

hanh-trinh-bien-dao-que-huong-5.jpg
Trao tặng﻿ nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Trị.

Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Huế thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì quê hương, đất nước.

Một số hình ảnh về hành trình “Tuổi trẻ thành phố Huế với biển, đảo quê hương” tại Quảng Trị:

hanh-trinh-bien-dao-que-huong-8.jpg
hanh-trinh-bien-dao-que-huong-6.jpg
hanh-trinh-bien-dao-que-huong-12.jpg
hanh-trinh-bien-dao-que-huong-4.jpg
hanh-trinh-bien-dao-que-huong-11.jpg
Ngọc Văn
